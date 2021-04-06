Çukur, 'Doğa Nefes Alsın' diyor

HABERTURK.COM

Dört sezon boyunca pazartesi akşamlarına damga vuran 'Çukur', gerek reytinglerde gerekse sosyal medyada adını zirveye yazdırırken hem hikayesiyle hem de imza attığı farklı sosyal sorumluluk projeleriyle büyük bir izleyici kitlesi kazandı. Büyük final öncesi TEMA Vakfı'yla iş birliğini ilk olarak logosunu yeşile dönüştürerek duyuran dizi, çevre konusunda duyarlılığa dikkat çekerken, çevre sorunları hakkında farkındalığı geniş kitlelere yaymayı amaçlıyor.

'Çukur Ormanı' projesini Aras Bulut İynemli'nin özel videosuyla duyuran ekip, herkesin dikili bir ağacı olmasına vurgu yaptı ve 'Çukur' izleyicilerini 'Çukur Ormanı'na katkıda bulunmaya davet etti. "#DoğaNefesAlsın" sloganı ile "Fidan Yaz, 3464'e SMS Gönder; bir fidan bağışla" çağrısında bulunulan dizinin dün akşamki bölümünde Çukur'un duvar yazıları da doğa ve doğa koruma ile ilişkilendirildi. Çukur dizisi finali ile adını, daha yaşanabilir bir dünya umuduyla uçsuz bucaksız bir ormana yazdıracak.

'Çukur' geçtiğimiz yıllarda Tohum Otizm Vakfı ile "Çukur, Otizmin Farkında" projesi ve Kansersiz Yaşam Derneği ile "Çukur'da Umut Var" sosyal sorumluluklarına imza attı. 'Çukur' oyuncularının ve pek çok müzisyenin, dizinin dillere dolanan şarkılarını söyledikleri konserlerin gerçekleştiği ve sezon finallerinin 'Çukur' ekibiyle seyircinin birlikte izledikleri gala gecelerinden elde edilen gelirlerle, pek çok otizmli ve kanserli çocuğun eğitim ile sağlık hizmetlerine destek sağlandı.

Aras Bulut İynemli 'Çukur Ormanı' Çağrı Videosu:

TEMA Vakfı Hakkında:

TEMA Vakfı iki toprak sevdalısı, Toprak Dede Hayrettin Karaca ve Yaprak Dede A. Nihat Gökyiğit tarafından 1992 yılında kuruldu. Topraklarımızı tehdit eden erozyon ve çölleşme ile mücadelede toplumsal duyarlılığı ve farkındalığı artırmak, toprağa sahip çıkmak, koruyucu çözümler üretmek, doğal varlıkları korumak ve bu mücadelenin devlet politikası haline gelmesine katkı sağlamak amacıyla çalışan gönüllü bir kuruluştur. Ülke genelinde 900 bini aşkın gönüllüsü bulunuyor. TEMA Vakfı bugüne kadar Mera ve Toprak yasalarının kanunlaşmasına destek sağladı. 22 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alanda 18,6 milyon fidanı toprakla buluşturdu. 22 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alanda 700 milyon meşe palamudu ekti. 284 kırsal kalkınma, koruma ve ağaçlandırma projesi yürüttü. 4 milyondan fazla öğrenciye doğa eğitimleri ve farkındalık çalışmaları ile ulaştı. 50 binden fazla öğretmene ve 35 bini aşkın kamu görevlisine çevre seminerleri verdi. 90'dan fazla kitap yayımladı ve kamuoyuna sundu. 2012 yılında Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sekretaryası önderliğinde dünyada ilk kez verilen Yaşam İçin Toprak | Land for Life ödülünü ilk kazanan oldu.

tema.org.tr | facebook.com/temavakfi | twitter.com/temavakfi | instagram.com/temavakfi | youtube.com/temavakfi