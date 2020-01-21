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Üç sezondur hem reytinglerde hem de sosyal medyada adını zirveye yazdıran ve gerek hikayesiyle gerekse imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle ses getiren ‘Çukur’, bölümleri içerisinde yer alan duvar yazılarıyla izleyicilerinin takdirini topluyor.

Show TV’nin fenomen dizisi Çukur, dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden TEMA Vakfı’nın Kurucusu Hayrettin Karaca’yı unutmadı.

Çukur ekibi, 97 yaşında hayata veda eden Karaca'yı anlamlı bir duvar yazısıyla andı. Hayrettin Karaca’nın resmi üzerine “Emanetin emanetimizdir. Huzur içinde uyu Toprak Dede” duvar yazısıyla mesaj gönderen Çukur dizisi, bu anlamlı sahnesiyle izleyenlerden tam not aldı.

Çukur, yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!