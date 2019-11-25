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Çukur İZLE! Çukur 3. sezon 10. yeni bölüm (77. bölüm) - SHOW TV canlı yayın izle

Çukur yeni bölümüyle bu akşam izleyici ile buluşuyor. SHOW TV'nin fenomenleşen dizisi Çukur 3. sezon bölümleriyle ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Çukurlular mahalleye yapılacak bir saldırıya hazırken bu kez hiç beklemedikleri bir yerden vurulunca harekete geçecek ve karşılarında sürpriz bir isim bulacaklar. Haberimizde SHOW TV canlı yayını ile Çukur 3. sezon 10. yeni bölüm yani 77. yeni bölümü izleyebilirsiniz

Çukur

Çukur 3. sezon 10. bölümüyle bu akşam SHOW TV ekranlarında izleyicinin karşısına çıkıyor. Son iki sezonda ekranlarda fırtınalar estiren Çukur, tüm hızıyla devam ediyor. Efsun’un müdahalesiyle Yamaç ve Azer kapışmalarına kısa bir ara vermek zorunda kalırken Akın kendini eski müttefiklerine kabul ettirmenin bir yolunu arayacak. Kendisini kimin kurtardığını arayan Yamaç’ın kafası Nehir’in mahalleye sürpriz ziyaretiyle iyice karışacak. İşte Çukur yeni bölümü ve detaylar...

ÇUKUR 77. YENİ BÖLÜM SHOW TV'DE

Çukur dizisinin yeni bölümü 25 Kasım Pazartesi yani bu akşam saat 20.00'den itibaren SHOW TV ekranlarında izleniyor. Çukur'un şu an yayınlanan bölümünü aşağıdaki canlı yayın linki yoluyla izleyebilirsiniz.

SHOW TV CANLI YAYININDA ÇUKUR'U İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Efsun’un müdahalesiyle Yamaç ve Azer kapışmalarına kısa bir ara vermek zorunda kalırken Akın kendini eski müttefiklerine kabul ettirmenin bir yolunu arayacak. Kendisini kimin kurtardığını arayan Yamaç’ın kafası Nehir’in mahalleye sürpriz ziyaretiyle iyice karışacak.

Aliço kendine gelip İdris’i sorunca bütün aile bir kez daha İdris’in yokluğuyla yüzleşmek zorunda kalacak. Ziya’dan öğrendikleriyle birlikte kafasındaki soru işaretleri artan Vartolu’nun, babasının katiline bir adım daha yaklaşmak için neler yapacağı merakla beklenecek.

Çukurlular mahalleye yapılacak bir saldırıya hazırken bu kez hiç beklemedikleri bir yerden vurulunca harekete geçecek ve karşılarında sürpriz bir isim bulacaklar. 

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