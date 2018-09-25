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Çukur reytingleri alt üst etti! İşte Çukur 35. bölüm reyting sonuçları

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümü birinciliğe yerleşirken, final sahnesinde Yamaç’ın “Çukur her yerde!” diyerek pes etmediğini gösterdiği anlar büyük heyecan yarattı. İşte Çukur reyting sonuçları...

25.09.2018 - 11:50 | Güncelleme:

Yeni sezonu zirvede açan Çukur, dün akşam yayınlanan bölümüyle birinciliğe adını yazdırdı. Cumali ile Yamaç’ın yıllar sonraki yüzleşmesi ekran başındakilere duygu yüklü anlar yaşattı. Cumali’nin, Karakuzular karşısında geri adım atmamaya ve intikam almaya kararlı olduğunu gören Yamaç, ağabeyinin daha önce hiç tanık olmadığı sert yönüyle karşılaştı. Bölümün finalinde mahalleden genç Efe’nin ölümüne şahit olan Yamaç’ın Çukur dövmesi yaptırarak pes etmediğini gösterdiği dakikalar heyecanı artırdı.

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ÇUKUR HER YERDE!

Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 10.52 izlenme oranı (rating), 25.38 izlenme payı (share), AB’de 10.98 izlenme oranı (rating), 28.82 izlenme payı (share), Total’de ise 8.39 izlenme oranı (rating), 21.96 izlenme payı (share) ile tüm kategorilerde birinci oldu. İzleyiciler #çukurheryerde etiketiyle Twitter’da yorumlarını paylaştı. #çukurheryerde etiketi Twitter’da Türkiye'de 13 saat 15 dakika, dünyada ise 5 saat 20 dakika TT listesinde kaldı.

"YAMAÇ VE CUMALİ KOÇOVALI’NIN BULUNAMADIĞI HER GÜN ÇUKUR’DAN BİRİ ÖLECEK!"

Karakuzulara karşı harekete geçen Cumali, Çukur’un yeni sahipleri için tehlike oluşturmaya başladı. Bu durum karşısında çetenin gizemli adamı Ersoy, futbol sahasında tüm mahalleliyi toplayıp herkesin gözü önünde İdris Koçovalı’nın resminin olduğu çerçeveyi kırdı. Yamaç ve Cumali’nin bulunamadığı her gün Çukur’dan birinin öleceğini söyleyen Ersoy’un, bu ana tanık olanlara meydan okuduğu dakikalar tansiyonu yükseltti.

Bölümde Celasun ve Meke’nin karşı karşıya geldiği dakikalar merak uyandırırken, Karakuzuların Sena’yı aradığını öğrenen ve sevdiği kadın için endişelenen Yamaç’ın, hiç beklemediği bir anda Sena’yı karşısında bulduğu anlar ise bölümün çok konuşulan sahneleri arasında yer aldı.

"ÇUKUR’A HUZURUNU GERİ VERECEĞİM YA DA YOLUNDA ÖLECEĞİM!"

Yeni bölümden yayınlanan ilk sahnede Cumali’nin karşısında öfke patlaması yaşayan Yamaç’ın “Çukur’a huzurunu geri vereceğim ya da yolunda öleceğim” sözleri asıl mücadelenin yeni başlayacağının sinyallerini verdi. Genç Efe’nin kendi uğruna canını feda ettiğini ve ona borcu olduğunu söyleyen Yamaç’ın Karakuzular karşısında nasıl bir hamle yapacağı merakla beklenecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstlendiği Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 1 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

İşte Çukur 36. bölüm ilk sahne:

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