Çukur son bölüm

Çukur 3. sezon 21. bölüm izlendi. Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur'un son bölümünde, Yamaç'ı bekleyen bir sürpriz ortaya çıkıyor. Nehir, Yamaç'tan hamile kaldığını söylüyor fakat Yamaç bebeği kabul edemeyeceğini söylüyor. Duygusal anların yaşandığı Çukur'da Yamaç ile Nehir'in kararı izleyenleri de gözyaşlarına boğuyor.

ÇUKUR 3. SEZON 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yayınlanan son bölümünün ardından Çukur 3. sezon 22. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇUKUR SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çukur bu akşam 3. sezonun 21. bölümünde Selim ve Cumali’yle bir araya gelen Yamaç, onlarla büyük bir yüzleşme yaşayacak. Koçovalı kardeşler bu sırada Çağatay’ın adamlarından da kurtulmaya çalışacak.

Emmi’nin yaşam mücadelesi verdiği haberi mahalleyi derinden etkilerken, Çağatay Çukur’a karşı hamlesini en beklenmedik zamanda yapacak. Çağatay’ın Çukur’a girmesiyle solukların tutulacağı bölümde Yamaç’ı büyük bir sürpriz bekleyecek.