Türkiye barometresi yeni yıl özel raporu araştırmasına göre; Türkiye’nin en beğendiği TV Dizisi Çukur (%9) olarak belirtildi.

En beğenilen erkek dizi oyuncusu ise Çukur dizisinde rol alan Aras Bulut İynemli (%6) oldu.

Ipsos’un Türkiye İcra Kurulu Üyesi ve Sosyal Araştırmalar Hizmet Birimi Lideri Özlem Bora şu değerlendirmeyi yaptı:

Türkiye’de yerli dizi seyretme oranı %90’a yakın. Diğer bir deyişle hepimiz en az bir yerli dizi seyrediyoruz. Toplamda öne çıkan dizilere baktığımızda her türden dizileri görebiliyoruz. Çukur son 3 senenin favori dizisi olarak listenin başını çekiyor.

NEJAT İŞLER DE DİZİYE KATILDI

Usta oyuncu Nejat İşler’in güçlü bir ailenin ortanca oğlu Çağatay Erdenet rolüyle dahil olduğu Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Efsun’a ait altınları alarak kendini yepyeni bir dünyanın ve daha acımasız bir düşmanın karşısında bulan Yamaç, Çukur’u yok etmek için harekete geçecek olan Çağatay Erdenet’le tanıştı. Çağatay’ın dengeleri nasıl değiştireceği ise merak konusu oldu.