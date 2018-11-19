Edinilen bilgiye göre; bir sokak köpeği, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi'nde bulunan bir inşaatın çukuruna düştü. Köpeğin düştüğü yerden çıkamadığını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukura düşen köpeği kurtardı.

İTFAİYE EKİPLERİNDEN AYRILMAK İSTEMEDİ

İHA'nın haberine göre; bir itfaiye erinin kucaklayarak çıkarttığı köpek, kendisini kurtaran itfaiye ekiplerinin yanından ayrılmak istemedi. İtfaiyeciler, köpeği kendilerinden uzaklaştırmak için yoğun çaba harcadı.

Bir süre itfaiyecilerin etrafında dolanan ve yanlarına gidip sevgi gösterisinde bulunan köpek, daha sonra ekipler tarafından götürüldü.

O anlar ise yine bir itfaiyecinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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