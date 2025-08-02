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        Haberler Bilgi Magazin Cuma günü en çok ne izlendi? 1 Ağustos 2025 Cuma total ve AB reyting sonuçları ile en çok izlenen 10 yapım

        Cuma günü en çok ne izlendi? 1 Ağustos 2025 Cuma total ve AB reyting sonuçları ile en çok izlenen 10 yapım

        1 Ağustos 2025 Cuma günü televizyon ekranlarında yine büyük bir izlenme rekabeti yaşandı. Prime time kuşağında izleyiciyle buluşan diziler, sinema filmleri ve yarışma programları geniş kitlelerin ilgisini çekerken, bazı yapımlar reyting sıralamasında zirveye yerleşti, bazıları ise beklentilerin altında kaldı. Gün sonunda açıklanan reyting sonuçları, izleyicilerin ekran karşısındaki tercihlerini net bir şekilde ortaya koydu. İşte, 1 Ağustos 2025 Cuma gününün en çok izlenen yapımları ve ilk 10'a giren programlar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2025 - 08:36 Güncelleme: 02.08.2025 - 08:36
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        1 Ağustos 2025 Cuma günü televizyon kanalları yine zengin içerikleriyle izleyicilerin karşısına çıktı. Gündüz kuşağında yayınlanan programlar hem bilgilendirici hem de eğlenceli içerikleriyle dikkat çekerken, akşam saatlerinde ekrana gelen yerli diziler, sinema filmleri ve yarışma programları arasında büyük bir reyting yarışı yaşandı. Günün sonunda açıklanan reyting sonuçları, hangi yapımların izleyici tarafından daha çok tercih edildiğini gözler önüne serdi. Peki, 1 Ağustos Cuma günü ekranlarda en çok hangi yapımlar izlendi? İşte reyting sıralamasına göre günün en çok izlenen 10 programı…

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        1 AĞUSTOS 2025 CUMA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

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        1 AĞUSTOS 2025 CUMA AB REYTİNG SONUÇLARI

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