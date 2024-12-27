Değerli Müminler!

Yüce dinimiz İslam’ın emrettiği kulluk vazifelerimizi aksattıysak Rabbimize tövbe edelim. Vaktinde eda edemediğimiz ibadetlerimiz olduysa bir an önce tamamlayalım. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَق۪ينُ “Ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et.” uyarısını asla unutmayalım.

Söz ve davranışlarımızla ailemizi incittiysek; tertemiz fıtratla yaratılan çocuklarımızı kötülerin insafına terk ettiysek; ‘öf!’ bile demenin yasak olduğu anne babamıza saygısızlık yaptıysak Allah’tan bağışlanma dileyelim.

Gıybet, dedikodu ve hakaret gibi kötülüklerle dillerimizi kirlettiysek; kibir, gurur ve haset gibi fenalıklarla kalplerimizi kararttıysak; alkol, kumar, faiz, kul ve kamu hakkı gibi haramları kursağımızdan geçirdiysek; rüşvet, stokçuluk ve karaborsacılık gibi günahlarla haksız kazanç sağladıysak hiç vakit kaybetmeden tövbe edelim.

İster gerçek hayatta, isterse sanal ortamda mahremiyet sınırlarını ihlal ettiysek; yalan ve iftiralar ile insanların onur ve haysiyetine dil uzattıysak hiç beklemeden Rabbimizden af dileyelim.

Akrabalarımızla sılâ-i rahmi kopardıysak; komşularımıza rahatsızlık verdiysek; yetimlerin ve öksüzlerin hakkına girdiysek; trafikte, iş yerinde, çarşı ve pazarda kötü söz ve kaba güç kullandıysak hemen tövbe edelim.

Hâsılı, üzerimizde hakkı olan herkese haklarını iade edelim, hak sahipleriyle mutlaka helalleşelim ve Allah’tan içtenlikle bağışlanma dileyelim.