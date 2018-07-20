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Cumanız mübarek olsun! Böyle anlamlı bir gün de en güzel cuma mesajlarını arıyorsanız doğru yerdesiniz. Hem resimli hem de kısa cuma mesajlarını sizler için bu sayfa da derledik. İşte 20 Temmuz'a özel cuma mesajları ve sözleri...