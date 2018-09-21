Cuma mesajları 2018! 21 Eylül'e özel resimli cuma mesajları ile mutlu edin... Hayırlı Cumalar!
21.09.2018 - 07:23 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Cumanız mübarek olsun! Muharrem ayına özel en güzel cuma mesajları göndermek istiyorsanız doğru adrestesiniz. Hem resimli hem de kısa cuma mesajları seçenekleriyle sosyal medyadan da paylaşabilirsiniz. İşte 21 Eylül 2018’e özel en güzel cuma mesajları ve sözleri...
1
1|14
Rabbimiz! Bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster (Kehf 18/10) Amin Ya Rabbel'Alemin. Dualarımız kabul cumamız mübarek olsun.
2
2|14
Allah'ım! Günahlarımın hepsini küçüğünü ve büyüğünü ilkini ve sonunu gizlisini ve aşikârını bağışla. (Hadis-i Şerif /Müslim) Hayırlı cumalar.
3
3|14
Rabbimiz! El açıp Sana dua eden, Sana secde eden kardeşlerimizi bağışla; ömürlerini hayırlı eyle.. Hayırlı Cumalar.
4
4|14
Allahım! Senin rahmetini kazandıracak, bağışlamanı sağlayacak işler yapmayı, her türlü günahtan uzak kalmayı, her iyiliğe ulaşmayı ve (sonunda) cennete kavuşup cehennemden kurtulmayı dilerim. (Amin) Hayırlı Cumalar.
5
5|14
Cumanız mübarek olsun! Bugüne özel en güzel cuma mesajlarını göndermek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Hem kısa hem de resimli cuma mesajları ile yakınlarınızı mutlu edebilirsiniz. İşte 10 Ağustos 2018'e özel cuma mesajları ve sözleri...
6
6|14
Umutsuz olma! Olmaz deme. Umutları var eden, sebepleri yaratan, olmazları olduran ALLAH var. O varsa herşey var. Hayırlı Cumalar.
7
7|14
Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve Cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.
8
8|14
Ey Allah'ım! Senin rahmetini umuyorum. Beni göz açıp kapayıncaya kadar da olsa nefsimle başbaşa bırakma. Halimi tümüyle düzelt, Senden başka İlah yoktur. Cumamız Mübarek olsun.
9
9|14
Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.
10
10|14
Ya Rabbi! Sana sığındım. Ne varsa Senin hükmüne bıraktım. Hayırlı Cumalar.
11
11|14
Cumamız mübarek, kısa ömrümüz ebedi cenneti hak edecek kadar bereketli olsun inşallah. Hayırlı Cumalar.
12
12|14
Dili Bismillah olanın işi yarım kalmaz, sözü inşallah olanın planı bozulmaz, gözü maşallah olanın içi kararmaz. Zikri subhanallah olanın eksiği olmaz. Şükrü elhamdulillah olanın rızkı azalmaz. Anahtarı iman olanın açamayacağı kapı olmaz. Hayırlı Cumalar.
13
13|14
Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.
14
14|14
Allahım benim dualarımı, bana dua edenlerin duasını, benden dua bekleyenlerin duasını ve ümmeti Muhammedin dualarını kabul eyle. Selam ve Dua ile hayırlı cumalar.
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