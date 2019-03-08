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Cumanız mübarek olsun! Üç ayların başlangıcına özel en güzel cuma mesajlarını şimdi gönderin. Hem kısa hem de resimli cuma mesajları ile farkınızı ortaya koyun. İşte 8 Mart 2019'a özel en güzel cuma mesajları ve sözleri