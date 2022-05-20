Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cuma mesajları EN YENİ | 2022 Resimli Cuma mesajları galerisi - Tıkla ücretsiz indir!

Kısa, resimli ve dualı Cuma mesajları galerisini her hafta olduğu gibi bu hafta da haberimizde derledik. Sevdiklerinin gününü tebrik etmek isteyenler merak içerisinde WhatsApp, Instagram ve Facebook'tan paylaşmak için Cuma mesajları galerisini araştırıyor. İşte en güzel Cuma mesajları galerisi...

  • 01
    Cuma mesajları EN YENİ | 2022 Resimli Cuma mesajları galerisi - Tıkla ücretsiz indir!

     

    Resimli, dualı ve kısa cuma mesajları galerisi içerisinde bulunan resimleri ücretsiz olarak indirebilirsiniz. İndirdiğiniz Cuma mesajlarını şahsi WhatsApp, Instagram ve Facebook hesabınızdan paylaşıp sevdiklerinizi tebrik edebilirsiniz. İşte en güzel resimli, kısa ve dualı Cuma  mesajları tablosu...
  • 02
    Cuma mesajları EN YENİ | 2022 Resimli Cuma mesajları galerisi - Tıkla ücretsiz indir!

    Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.
  • 03
    Cuma mesajları EN YENİ | 2022 Resimli Cuma mesajları galerisi - Tıkla ücretsiz indir!

    Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun
  • 04
    Cuma mesajları EN YENİ | 2022 Resimli Cuma mesajları galerisi - Tıkla ücretsiz indir!

    İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

     
  • 05
    Cuma mesajları EN YENİ | 2022 Resimli Cuma mesajları galerisi - Tıkla ücretsiz indir!

    Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

     
  • 06
    Cuma mesajları EN YENİ | 2022 Resimli Cuma mesajları galerisi - Tıkla ücretsiz indir!

    Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

     

     

     
  • 07
    Cuma mesajları EN YENİ | 2022 Resimli Cuma mesajları galerisi - Tıkla ücretsiz indir!

     İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim. Allah Cumanızı Kabul Etsin.
  • 08
    Cuma mesajları EN YENİ | 2022 Resimli Cuma mesajları galerisi - Tıkla ücretsiz indir!

    Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…
  • 09
    Cuma mesajları EN YENİ | 2022 Resimli Cuma mesajları galerisi - Tıkla ücretsiz indir!

    Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...
  • 10
    Cuma mesajları EN YENİ | 2022 Resimli Cuma mesajları galerisi - Tıkla ücretsiz indir!

    İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

     

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.