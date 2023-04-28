CUMA MESAJLARI resimli ve dualı paylaşım galerisi üzerinden dilediğiniz resmi ve mesajı ücretsiz ve telefsiz olrak indirip sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da kısa, resimli ve dualı özel Cuma mesajları galerisini Habertürk okurları için hazırladık. İşte WhatsApp, Facebook ve Instagram gibi sosyal ağlardan sevdiklerinin Cuma günü tebrik etmek isteyenler için en özel Cuma mesajları galerisi...