Cumanız mübarek olsun! Bugüne özel en güzel cuma mesajlarını sizler için hazırladık. Cuma günü, müminlerin bayramıdır. Cuma günü yapılan ibadetlere iki kat sevap verilir. Bugün işlenen günahlar da iki kat yazılır. Bundan dolayı ki Cuma gününü, günahlardan kaçarak ibadetle geçirmeye çalışmalıdır! Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki: '' Cuma günü günah işlemeden selametle geçerse, diğer günler de selametle geçer. '' (İmam-ı Gazali) İşte Bu hayırlı günde sevdiklerinize, akrabalarınıza, eş ve dostlarınıza gönderebileceğiniz en güzel cuma mesajları'nı bir araya getirdik.

İşte sizler için hazırladığımız birbirinden farklı resimli ve kısa cuma mesajları...

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 22 MART 2019

Allahım! Kederden ve üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve insanların kahrından sana sığınırım. Hayırlı Cumalar.

- Ey Allah'ım! Senin rahmetini umuyorum. Beni göz açıp kapayıncaya kadar da olsa nefsimle başbaşa bırakma. Halimi tümüyle düzelt, Senden başka İlah yoktur. Cumamız Mübarek olsun.

- Ya Rabbim dertli kullarına devalar, hasta kullarına Şafi isminle şifalar ve borçlu kullarına haırlı ve hızlı şekilde edalar ödemeyi nasip eyle inşallah. Hayırlı, nurlu, bereketli ve sağlıklı cumalar.

- Allah'ım! Günahlarımın hepsini küçüğünü ve büyüğünü ilkini ve sonunu gizlisini ve aşikârını bağışla. (Hadis-i Şerif /Müslim) Hayırlı cumalar.

- Dili Bismillah olanın işi yarım kalmaz, sözü inşallah olanın planı bozulmaz, gözü maşallah olanın içi kararmaz. Zikri subhanallah olanın eksiği olmaz. Şükrü elhamdulillah olanın rızkı azalmaz. Anahtarı iman olanın açamayacağı kapı olmaz. Hayırlı Cumalar.

- Allahım! Kalplerimizi birleştir. Aramızı düzelt ve bizi kurtuluş yollarına ilet. Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar ve büyük günahların açığından da gizlisinden de uzaklaştır.

- Asırlar boyu bizi bir arada tutan, kardeş kılan merhamet ve hoşgörüden ayrılmamak temennisiyle... Hayırlı Cumalar.

- Rabbimiz! El açıp Sana dua eden, Sana secde eden kardeşlerimizi bağışla; ömürlerini hayırlı eyle.. Hayırlı Cumalar.

- Amel defterimize en güzel amellerin ve hayırların yazılacağı bir gün olması dileğiyle. Selam ve Dua ile Hayırlı Nurlu Cumalar.

Peygamber Efendimiz sav buyuruyorlar ki: “Bir mümini sevindireni, Allahü teâlâ kıyamet günü sevindirir. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

- Cumamız mübarek, kısa ömrümüz ebedi cenneti hak edecek kadar bereketli olsun inşallah. Hayırlı Cumalar.

- Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.

- Dün rüya, yarın hayaldir. Rüyayı mutlu hayali umutlu yapan bugündür. Bugün gönlünün umudu neyse yarın onu yaşaman dileğiyle. Hayırlı Nurlu Cumalar.

- Allahım benim dualarımı, bana dua edenlerin duasını, benden dua bekleyenlerin duasını ve ümmeti Muhammedin dualarını kabul eyle. Selam ve Dua ile hayırlı cumalar.

- Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

- Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.

- Ya Rabbi! Sana sığındım. Ne varsa Senin hükmüne bıraktım. Hayırlı Cumalar.

- Allahım! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı, günahlarımızı bağışla. Bizlere Merhamet buyur. Şüphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Hayırlı Nurlu Cumalar...

DuaIarın geri çevriImeyeceği bu mübarek günde Rabbim duaIarımızı kabuI etsin.. BizIeri rahmetinden mahrum bırakmasın İnşaIIah.. HayırIı CumaIar.

- Yüzümüzü güzelleştirdiğin gibi, Ahlakımızı da güzelleştir. İmanımızı tazele ve bizleri Senin yolundan ayırma..! Amin. Hayırlı Cumalar.

- Dua denizinde, İslam gemisinde, Resulullah gibi bir kaptanla, Kur'an-ı Kerim pusulasıyla, Cennet sahilinde buluşmak ümidiyle... Hayırlı Cumalar.

Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimizi bilensin. Açtık gönlümüzü sana, sen imdat eyle, sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Cumanız Mübarek Olsun.

- Allah'ın (c.c.) rahmeti, mağfireti, bereketi üzerine olsun. Rabbim günümüzü hayırlı ve bereketli kılsın, Hayırlı cumalar diliyorum.



- Rabbim dünyada sağlıklı, mutlu, huzurlu ve barış içinde yaşamayı ahirette ise cennet bahçelerinde olmayı Peygamber Efendimizin bütün ümetine nasip eylesin inşaIIah. Amin ve hayırlı cumalar.

- Melekler daima duacınız olsun… Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun… Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun… Cumanız mübarek olsun…

- Bugün her zamanki gibi bayram olsun, hüzünler dönüşsün sevince. Rabbim yaralarımızı sarsın, Kalbimizdeki marazları gidersin Şafi namıyla. Cumanız Mübarek Olsun!





- Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimizi bilensin. Açtık gönlümüzü sana, Sen imdat eyle, Sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Hayırlı Cumalar- Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız Mübarek Olsun…

- Allah'ım Vatanımızı ve Milletimizi düzlüğe çıkar Türk İslam coğrafyasında zulüm ve eziyet gören soydaşlarımıza yardım eyle.Hayırlı Cumalar.



- Bildirdiğin ve yaydığın o büyük Kur'an-I Kerim'i, kalbimizin baharı, gönlümüzün nuru, sıkıntımızın ilacı yap… Hayırlı Cumalar…



- Günlerinizin en faziletlisi Cuma günüdür. Bu sebeble o gün bana çokça salavat getiriniz. Zira sizin salat bana sunulur. Selam ve dua ile hayırlı Cumalar!

- Ey alemleri yaratan Rabbimiz! Bizi İslam"dan ve Kur"andan ayırma. Bizi daima sırat-ı müstakimde tut. İslâm nurunu söndürmek isteyenlere fırsat verme. Bizim yüzümüzden insanları helak etme. Hayırlı Cumalar- Geldim o büyük dergâhına yâ Rab! Ağlatma bizi mübarek cumâ hatırına lutfet… Kullukta bu Seyrî değil erbab, Reddetme, bu günakar kulu affet! Hayırlı Cumalar …

- Mevlana diyor Ki; dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar.

- İnsan oğlu geçmişin her zaman hasretçisi, geleceğin sabırsızca özlemcisi, yaşadığı anın maalesef şikayetçisidir… Allah bizi şikayet edenlerden değil, şükredenlerden eylesin… Hayırlı Cumalar.

- Ey iman edenler! Allah"a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun. [Tevbe-119] Hayırlı Cumalar!

- Bugün Bayram Olsun. Hüzünler Dönüşsün Sevince. Rabbim Yaralarımızı Sarsın Rauf Adıyla, Kalbimizdeki Marazları Gidersin Şafi Namıyla, Cumanız Mübarek Olsun!

- Allah'ım! Dilediğini veren, dilediğini de alan o büyük kudretin ile hayatımıza bereket ihsan eyle. Hayırlı Cumalar.- Ey büyük Rabbim. Hayrı ve şerri ayırt edebilmeyi, imtihan olarak verdiklerine yürekten Amenna diyebilmeyi, göstermiş olduğun yolda yürümeyi, Senin yolundan ayrılmamayı, Seni en çok sevenlerden olmayı bana ve sevdiklerime nasip eyle…. Hayırlı Cumalar..

- Ey Büyük Rabbim! Dinimizden dolayı bizi yok etmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri o büyük İslam dininin yolundan ayırma…. Hayırlı Cumalar.