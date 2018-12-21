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Cuma mesajları 21 Aralık Cuma günü her Cuma olduğu gibi en çok arananlar arasında yer alıyor. Gönül ister ki sevdiklerimizin bu güzel gününü yüz yüze tebrik edelim. Ancak buna imkanımız olmadığında kardeşlerimizi tebrik etmek için en güzel yöntemlerden biri ise telefon üzerinden tebrik mesajı göndermek. Sizler için Cuma gününe özel en yeni resimli Cuma mesajları yani Cuma tebrik mesajlarını bir araya getirdik. Hayırlı Cumalar!