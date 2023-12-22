Haberler Gündem CUMA NAMAZI KILINIŞI | Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat, nasıl niyet edilir?

Cuma namazı nasıl kılınır, hangi dualar okunur? Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı Cuma namazı kılınışı Cuma gününe ulaşılmasıyla birlikte yeniden merak ediliyor. Cuma namazının topluluk içinde kılınması, birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirir. Camilerde edilen dualar, okunan hutbeler, Allah'a yapılan ortak niyazlar, Müslümanlar arasındaki bağları güçlendirir. Bu vesileyle Müslümanlar, Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışını ve okunacak duaları araştırıyor. İşte, "Cuma namazı kaç rekat, nasıl kılınır ve niyet edilir?" sorularının yanıtları hakkında bilgiler... Habertürk Giriş: 22.12.2023 - 09:48 Güncelleme: 22.12.2023 - 09:48 facebook

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Cuma namazı kılınışı gündemdeki yerini aldı. Öğle ezanı vaktinde cemaatle kılınan Cuma namazı Diyanet'in belirlediği saatlerde kılınıyor. Cuma namazı 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olmak üzere 10 rekattan oluşuyor. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, farz mıdır? İşte, Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı ve cuma namazında okunacak dua ve sureler...

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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI? Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.