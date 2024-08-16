Cuma namazı kılınışı: Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur?
Cuma günü, Müslümanlar için haftalık toplu ibadet günü olarak belirlenmiş, bu namazın toplumsal dayanışmayı güçlendirdiği ve Müslümanların bir araya gelerek kardeşlik duygularını pekiştirdiği kabul edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Cuma suresi, bu günün önemine dair ayetler içerir. Bu surede, Cuma günü yapılan ibadetlerin önemi vurgulanmakta ve Müslümanların bu günü özel bir şekilde ihya etmeleri gerektiği hatırlatılmaktadır. Bugün, camide namaz kılmaya hazırlanan vatandaşlar için tüm detaylarıyla Cuma namazının nasıl kılındığını anlattık. İşte, adım adı Cuma namazı kılınışı...
Cuma namazı, Müslümanların camide bir araya gelerek kardeşlik duygularını pekiştirdikleri, toplumsal dayanışmayı güçlendirdikleri bir ibadet şeklidir. Ayrıca, Cuma Suresi'nde bu günün önemi vurgulanmakta ve bu günde yapılan ibadetlerin Allah katında büyük sevaplarla karşılık bulacağı belirtilmektedir. Hz. Muhammed, Cuma gününü Müslümanlar için en hayırlı gün olarak nitelendirmiş ve bu günde duaların kabul olacağı özel bir zaman diliminin bulunduğunu bildirmiştir. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır? İşte, tüm ayrıntılarıyla Cuma namazı kılınışı...
CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI?
Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.
CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;
Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.
Cuma namazı ilk sünnet niyeti:
*Namaza başlarken ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." diyerek Cuma namazını kılmak için niyet ederiz. Ardından "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getilir ve namaza başlanır.
*Tekbirden sonra elleri bağlanır ve sessizce Sübhaneke okunur. Sübhaneke'den sonra bir şey okunmaz ve imam dinlenir.
*İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve ardından doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.
*Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.
*"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkılır ve ikinci rekâta başlanır. Ayağa kalktıktan sonra eller bağlanır ve hiçbir şey okunmadan imam dinlenir.
*İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.
*Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.
Cuma namazı kılarken okunacak dualar ve sureler şöyle sıralanabilir:
Sübhaneke,
Ettehiyyatü,
Allahümme Salli,
Allahümme Barik,
Rabbena Atina,
Rabbenağfirli
Fatiha,
Tebbet,
İhlas,
Felak,
Nas sureleri