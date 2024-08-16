Cuma namazı, Müslümanların camide bir araya gelerek kardeşlik duygularını pekiştirdikleri, toplumsal dayanışmayı güçlendirdikleri bir ibadet şeklidir. Ayrıca, Cuma Suresi'nde bu günün önemi vurgulanmakta ve bu günde yapılan ibadetlerin Allah katında büyük sevaplarla karşılık bulacağı belirtilmektedir. Hz. Muhammed, Cuma gününü Müslümanlar için en hayırlı gün olarak nitelendirmiş ve bu günde duaların kabul olacağı özel bir zaman diliminin bulunduğunu bildirmiştir. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır? İşte, tüm ayrıntılarıyla Cuma namazı kılınışı...