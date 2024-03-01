Cuma namazı, Müslümanlar için farz olan özel bir ibadettir. Müslümanlar, bu namazı toplu bir şekilde cemaatle kılar ve bu ibadetin toplumsal bir birliktelik ve dayanışma ruhu taşıdığı düşünülür. Kur'an okunması, dua edilmesi ve salavatlar getirilmesi gibi ibadetler Cuma gününde daha fazla önem kazanır. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, hangi sureler okunur? İşte, adım adım Cuma namazı kılınışı...