Haberler Gündem Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? işte 29 Eylül 2023 Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar

Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? işte Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı Cuma namazı kılınışı, kaç rekat olduğu ve okunacak dualar Cuma gününün gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. İslam aleminin haftalık bayramı olarak kabul edilen Cuma gününde hakkıyla ibadet etmek isteyenler Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışını sorguluyor. İşte Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar... Habertürk Giriş: 29.09.2023 - 08:22 Güncelleme: 29.09.2023 - 08:22 facebook

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Diyanet ile Cuma namazı kılınışı araştırmaları hız kazandı. Cuma namazı 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekat olarak kılınıyor. Camilerde cemaatle birlikte namaz kılmak isteyenler "Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve hangi dualar okunur?" sorusuna yanıt aradı. İşte 29 Eylül adım adım cuma namazı kılınışı...

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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI? Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.