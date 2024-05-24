Cuma namazı İslamiuet'te büyük bir öneme sahiptir. Kuran-ı Kerim'de yer alan Cuma suresinde şöyle denir, "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ı anmaya koşun ve alım-satımı bırakın. Bilseniz bu, sizin için daha hayırlıdır." Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 24 Mayıs İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir Cuma namazı vakitleri...