En güzel Cuma mesajları ve sözleri: Ayetli, anlamlı, dualı, resimli Cuma mesajları
Cuma günü geldiğinde Müslümanlar için ibadet, tövbe ve Allah'a dönme zamanı gelmiş demektir. Bu özel zamanda sevdiklerinizin Cuma'sını kutlamak için onlara gönderebileceğiniz en güzel Cuma mesajlarını derledik. İşte 24 Mayıs 2024 en güzel, ayetli, resimli hayırlı Cumalar mesajları ve Cumanız mübarek olsun sözleri...
Cuma günü, Müslümanlar için oldukça önemlidir. Hz. Muhammed tarafından, 'bin günden daha hayırlı' olarak sayılan bu özel günü sevdiklerinizle paylaşabilir ve onların da Cuma'sını kutlayabilirsiniz. İşte, en güzel, resimli, farklı, uzun, kısa Cuma mesajları ve sözleri...
EN GÜZEL, RESİMLİ HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI!
Cumanız mübarek olsun! Rabbimizin rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Dualarınızın kabul olması dileğiyle, güzel bir gün geçirmenizi temenni ederim.
Hayırlı Cumalar! Allah dualarınızı kabul etsin, evinize huzur, kalbinize mutluluk versin.
Cuma günü, müminlerin bir araya gelerek Rabbimizi anma ve ibadet etme fırsatıdır. Rabbimizin rahmeti, bereketi ve mağfireti bugün üzerinize olsun. Cumanız mübarek olsun!
Cumanız mübarek olsun! Bu mübarek günün rahmeti üzerinize olsun.
Cumanız mübarek olsun! Rabbimizin huzurunu kalbinizde hissetmeniz, dualarınızın kabul olması ve günahlarınızın bağışlanması dileğiyle güzel bir gün geçirmenizi temenni ederim.
Hayırlı Cumalar! Allah, kalbinizi huzurla doldursun ve her işinizde başarılar versin.
Sevgili dostum, bugün Cuma'nın bereketi ve huzuru üzerinize olsun. Rabbimiz dualarınızı kabul etsin ve size mutluluk, sağlık ve başarı versin. Hayırlı Cumalar!
Hayırlı Cumalar! Allah, bugünün bereketini tüm sevdiklerinize nasip etsin.
Cuma, kalplerin bir araya geldiği ve duaların yükseldiği bir gündür. Rabbimizden, hayırlı, huzurlu ve bereketli bir Cuma geçirmenizi dilerim. Dualarınızın kabul olması temennisiyle, Cumanız mübarek olsun!
Cumanız hayırlara vesile olsun! Dualarınız kabul, ibadetleriniz makbul olsun.
RESİMLİ CUMA MESAJLARI
Cuma günü, bir haftanın yorgunluğunu atıp Rabbimizi anma ve ibadet etme günüdür. Rabbimizin rahmetiyle dolu bir Cuma geçirmenizi ve dualarınızın kabul olmasını dilerim. Hayırlı Cumalar!
Cumanız mübarek olsun! Allah, tüm dualarınızı kabul etsin ve gönlünüzü ferahlatsın.
Cumanız mübarek olsun! Rabbimizin lütfu ve merhameti üzerinize olsun. Dualarınızın Rabbimiz tarafından kabul edilmesi dileğiyle, huzurlu bir gün geçirmenizi temenni ederim.
Hayırlı Cumalar dilerim! Allah, sağlığınızı ve huzurunuzu daim etsin.
Cuma günü, manevi bir yenilenme ve iç huzur günüdür. Rabbimizin rahmeti ve merhameti bugün de üzerinizde olsun. Cumanız mübarek olsun!
Cumanız hayırlara vesile olsun! Allah, bugünün hürmetine tüm dileklerinizi kabul etsin.
Rabbimizin lütfu ve ihsanıyla bugün bir Cuma daha karşımıza çıktı. Dualarımızı samimiyetle yapalım ve Rabbimize yakarışlarımızı sunalım. Hayırlı Cumalar!
Cumanız mübarek olsun! Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.
AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ
Sevgili dostum, Rabbimiz bugün bize Cuma'nın nimetlerini sunuyor. Dualarınızı eksik etmeyin ve Rabbimizden isteklerinizi samimiyetle dile getirin. Hayırlı Cumalar!
Cumanız mübarek olsun! Rabbimizin lütfu ve rahmeti sizinle olsun. Dualarınızın kabul olması ve hayırlı bir gün geçirmeniz dileğiyle, her şey gönlünüzce olsun.
Hayırlı Cumalar! Bu mübarek günün bereketi, rahmeti ve huzuru üzerinize olsun.
Cumanız mübarek olsun! Dualarınızın kabul olması ve kalbinizin huzur içinde olması dileğiyle, güzel bir gün geçirmenizi temenni ederim.
Hayırlı Cumalar dilerim! Allah, bu mübarek günün hürmetine sizi ve sevdiklerinizi korusun.
CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI
Bugün Cuma, içinde umut ve güzellikler barındıran mübarek bir gündür. Rabbimizin size bolca rahmet, bereket ve huzur ihsan etmesini dilerim. Hayırlı Cumalar!
YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI
Bugün Cuma, duaların kabul olduğu ve günahların affedildiği mübarek bir gündür. Rabbimizin rahmetiyle dolu olan bu günü en iyi şekilde değerlendirerek, hayırlı işler yapmanızı ve sevdiklerinizle birlikte mutlu olmanızı dilerim.
Cumanız mübarek olsun! Allah, dualarınızı kabul etsin ve kalbinize huzur versin.
Bugün Cuma, içinde birçok güzellik ve bereket barındıran mübarek bir gündür. Rabbimizin size sağlık, mutluluk ve başarı ihsan etmesini temenni eder, Cuma'nızın hayırlı olmasını dilerim.
Hayırlı Cumalar dilerim! Rabbim, sevdiklerinle birlikte sağlıklı ve mutlu bir ömür nasip etsin.
Cumanız mübarek olsun! Yüreğiniz huzurla dolsun, dualarınız kabul olsun. Rabbimizin size bol bol sevgi ve merhamet ihsan etmesi dileğiyle, güzel bir gün geçirmenizi temenni ederim.
Cumanız hayırlara vesile olsun! Dualarınız kabul, ibadetleriniz makbul olsun.
Bugün Cuma, manevi anlamda bir arınma ve yenilenme günüdür. Rabbimizin size merhamet ve bağışlama kapılarını açması dileğiyle, huzurlu ve mutlu bir Cuma geçirmenizi dilerim.
Hayırlı Cumalar dilerim! Rabbim, bu mübarek günün hürmetine tüm dualarınızı kabul etsin.
Cumanız hayırlı olsun! Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.
HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI
Cumanız mübarek olsun! Kalbinizin sevgiyle, ruhunuzun huzurla dolduğu bir gün olsun. Rabbimizin size güzel bir Cuma nasip etmesi dileğiyle, hayırlı Cumalar!
Hayırlı Cumalar! Bu mübarek günün bereketi, sevgi ve huzurla dolsun.
Cumanız mübarek olsun! Rabbimizin size rahmetini ve bereketini bol bol ihsan etmesi dileğiyle, dualarınızın kabul olmasını temenni ederim. Hayırlı Cumalar!
Cumanız mübarek olsun! Allah, evinize huzur, kalbinize mutluluk versin.