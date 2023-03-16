Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Cuma namazı saatleri Diyet İşleri tarafından belirlenir ve her ilde farklılık göstermektedir. Cuma namazı için camilere akın edecek olan İslam alemi bulunduğu ilde cuma namazının saat kaçta kılınacağını araştırmaya başladı. Peki, Cuma namazı saat kaçta, ezan kaçta okunacak? İşte Diyanet ile 81 il cuma namazı vakitleri...