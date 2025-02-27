Cuma namazı saat kaçta? 28 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri
Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Öğle saatlerinde cuma namazı, farz namazlar arasında yer almaktadır. Cuma namazını kaçırmak istemeyenler, bulunduğu ilde cuma ezanının saat kaçta okunacağını araştırmaya başladı. Bilindiği gibi cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından belirlenirken, her ilde değişkenlik gösterebilmektedir. İşte Diyanet namaz vakitleri takvimi ile 28 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı saatleri...
Şubat ayının son cuma namazı için bekleyiş sürerken, il il cuma namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından yayınlanan namaz vakitleri takvimi ile netlik kazandı. Peki, "Cuma namazı saat kaçta kılınacak, ezan saat kaçta okunacak?" İşte 28 Şubat 2024 81 il cuma namazı vakitleri...
28 ŞUBAT İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 28 Şubat Cuma namazı saat 13.22'de kılınacak.
28 ŞUBAT ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 28 Şubat Cuma namazı saat 13.06'da kılınacak.
28 ŞUBAT İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 28 Şubat Cuma namazı saat 13.29'da kılınacak.
28 ŞUBAT BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 28 Şubat Cuma namazı saat 13.21'de kılınacak.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.