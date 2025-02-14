Cuma namazı, İslam’da haftalık bayram olarak kabul edilir ve özellikle Müslümanlar için büyük bir manevi değere sahiptir. Allah’ın emriyle, cuma günü müslümanlar bir araya gelir ve bu namazı cemaatle kılmak büyük bir sevap olarak kabul edilir. Cuma namazı, bireysel ibadetlerin ötesinde toplumsal bir sorumluluk taşır, çünkü cemaatle kılınan namaz, toplumsal dayanışma, birlik ve kardeşliği pekiştirir. Peki, bugün Cuma namazı ne zaman kılınacak? İşte, 14 Şubat 2025 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il Cuma namazı saatleri...