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        Haberler Bilgi Gündem Cuma namazı saati 14 Şubat 2025: Bugün Cuma namazı ne zaman saat kaçta kılınacak İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir? Cuma ezanı kaçta okunacak?

        14 Şubat 2025 Cuma namazı saati: Bugün Cuma namazı ne zaman saat kaçta kılınacak

        Cuma namazı, İslam dininin önemli ibadetlerinden biridir ve haftalık toplu ibadet olarak kabul edilir. Müslümanlar, cuma günleri öğle vaktinde camilerde bir araya gelerek, cuma namazını kılarlar. Cuma namazının önemi, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde büyük olup, cemaatle kılınması müminlerin bir araya gelerek birlik ve beraberliklerini güçlendirir. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta okunacak? İşte, 14 Şubat 2025 Cuma namazı saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 10:03 Güncelleme: 14.02.2025 - 10:03
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        1

        Cuma namazı, İslam’da haftalık bayram olarak kabul edilir ve özellikle Müslümanlar için büyük bir manevi değere sahiptir. Allah’ın emriyle, cuma günü müslümanlar bir araya gelir ve bu namazı cemaatle kılmak büyük bir sevap olarak kabul edilir. Cuma namazı, bireysel ibadetlerin ötesinde toplumsal bir sorumluluk taşır, çünkü cemaatle kılınan namaz, toplumsal dayanışma, birlik ve kardeşliği pekiştirir. Peki, bugün Cuma namazı ne zaman kılınacak? İşte, 14 Şubat 2025 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il Cuma namazı saatleri...

        2

        14 ŞUBAT İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İstanbul'da 14 Şubat Cuma namazı saat 13.23'de kılınacak.

        İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        14 ŞUBAT ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ankara'da 14 Şubat Cuma namazı saat 13.08'de kılınacak.

        ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        14 ŞUBAT İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İzmir'de 14 Şubat Cuma namazı saat 13.31'de kılınacak.

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        5

        14 ŞUBAT BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Bursa'da 14 Şubat Cuma namazı saat 13.23'te kılınacak.

        BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

        Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

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