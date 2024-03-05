Cuma namazı ve sünneti nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır, farzları nedir ve hangi dualar okunur?

Cuma günü, İslam inancında "haftanın bayramı" olarak kabul edilir ve bu gün kılınan Cuma namazı büyük bir öneme sahiptir. Cuma namazı, yalnızca erkekler için farz olan ve camide imam eşliğinde kılınması gereken bir ibadettir. Namaz, öğle vakti girer girmez kılınır ve Cuma hutbesi ile başlar. Cuma namazı, toplum içinde bir araya gelme, birlik ve dayanışmayı pekiştirme ve dini bilgileri tazeleme fırsatı sunar. Bu yazıda, Cuma namazının nasıl kılındığı, kaç rekat olduğu, farzları, sünnetleri ve okunan dualar hakkında bilgiler sunulacaktır.

Cuma Namazı Kaç Rekattır?

Cuma namazı, Cuma günü öğlen ezanı okunduktan sonra camide cemaatle ve imam eşliğinde kılınan bir namazdır. Cuma namazı, dördü ilk sünnet, ikisi farz ve dördü de son sünnet olmak üzere on rekâttır. İmam Ebû Yûsuf’a göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selâmla dört ve bir selâmla iki rekat olmak üzere toplam altı rekattır. Bu görüşün Hz. Ali’den (r.a.) rivâyet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, 1/285).

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Cuma Namazı Sünneti Nasıl Kılınır?

Cuma namazında ilk olarak dört rekat olan sünnet kılınır. İlk olarak sünnete niyet edilir. “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının ilk sünnetini kılmaya.” Cuma namazının 4 rekat olan sünneti öğlen namazının 4 rekat sünneti gibidir. Niyet edildikten sonra erkekler ellerini kulak hizasına, kadınlar göğüs hizasına olacak şekilde kaldırır ve "Allahuekber" diyerek tekbir alır ve yine eller erkeklerde göbek, kadınlarda göğüs hizasına sağ el sol elin üstüne gelecek şekilde bağlanır.

İlk Rekat:

Niyet Edilir.

Sübhaneke duası

Euzü Besmele

Fatiha Suresi

Zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur

"Allahuekber" diyerek eller diz kapaklarının üzerine gelecek şekilde rükuya gidilir, rükuda 3 defa "Sübhane Rabbiyel Azim" denilir.

"Semiallahu Limen Hamideh" denilerek rükudan kalkılır ve "Rabbena Lekel Hamd" denilir.

Tekrar "Allahuekber" denilerek secdeye gidilir. Secdede alın ve burnun yere değmesine dikkat edilir. Secdede 3 defa "Sübhane Rabbiyel Âlâ" denilir. Birinci secdeden "Allahuekber" denilerek oturulur ve ardından "Allahuekber" denilerek tekrar secdeye gidilir ve "Allahuekber" denilerek ikinci rekata kalkılır.

İkinci Rekat: REKLAM Besmele

Fatiha Suresi

Zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur

Rüku ve secde yapılır. Ayağa kalkılmaz "Tahiyyat"a oturulur. Burada "Ettehiyyatü" duası okunur. "Allahuekber" denilip üçüncü rekata kalkılır. Üçünü Rekat: Besmele

Fatiha Suresi

Zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur

Rüku ve secde yapılır, dördüncü rekata kalkılır. Dördüncü Rekat: Besmele

Fatiha Suresi

Zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur

Rüku ve secde yapılır. Ayağa kalkılmaz "Tahiyyat"a oturulur. Burada "Ettehiyyatü, Salli, Barik ve Rabbena" duaları okunur ve "Esslamü aleyküm ve rahmetullah" denilerek baş, önce sağa (omuza bakılarak) sonra sol tarafa çevrilerek selam verilir ve cuma namazının sünneti tamamlanır. Cuma namazının sünneti kılındıktan sonra imam-hatip minbere (hutbe okunan yere) çıkar ve oturur. Bundan sonra camiin içinde bir ezan (iç ezan) daha okunur. Hutbe bitince ikamet getirilir ve cumanın iki rekât farzı cemaatle kılınır. REKLAM

Cuma Namazı Farzı Nedir, Hangi Dualar Okunur? Cuma namazının farzı ilk sünnet kılındıktan sonra imam ile birlikte kılınır. İmamın arkasından tüm cemaat Cuma namazının farzına niyet eder. "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının farzını kılmaya, uydum imama." Birinci Rekat: İmam ve cemaat Niyet eder,

Sessizce herkes Sübhaneke duasını okur.

İmam içinden "Euzü Besmele" çeker

Açıktan Fatiha Suresi ve zammı sure okur. Bu esnada imama uyan cemaat dinler.

İmam sesli olarak "Allahuekber" der ve hep birlikte eller diz kapaklarının üzerine gelecek şekilde rükuya gidilir, rükuda imam ve cemaat sessizce 3 defa "Sübhane Rabbiyel Azim" der.

İmam açıktan "Semiallahu Limen Hamideh" der rükudan kalkılır ve imam ve cemaat sessizce "Rabbena Lekel Hamd" derler.

İmam tekrar sesli bir şekilde "Allahuekber" der ve hep birlikte secdeye gidilir. Secdede alın ve burnun yere değmesine dikkat edilir.

Secdede 3 defa yine herkes sessizce "Sübhane Rabbiyel Âlâ" der. Birinci secdeden "Allahuekber" denilerek kalkılır ve oturulur, ardından "Allahuekber" denilerek tekrar secdeye gidilir.

Secde bir önceki gibi yapılır ve "Allahuekber" denilerek ikinci rekata kalkılır. İkinci Rekat: REKLAM İmam sessizce besmele çeker,

Açıktan Fatiha Suresi ve zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okur.

Rüku ve secde yapılır. Ayağa kalkılmaz "Tahiyyat"a oturulur. Burada herkes sessizce "Ettehiyyatü, Salli-Barik ve Rabbena" dualarını okur. İmam açıktan, cemaat sessizce "Esselamü aleyküm ve rahmetullah" diyerek baş önce sağa (omuza bakılarak) sonra sol tarafa çevrilir ve selam verilir, cuma namazının farzı tamamlanır. Cuma Namazının Son Sünneti Nasıl Kılınır? Cuma namazı ilk sünnet, ardından farz ve son olarak son sünnetin kılınmasıyla eda edilir. Farzın imam ve cemaat eşliğinde kılınmasının ardından son sünnet kılınır. Son sünnet tıpkı Cuma namazının ilk kılınan ve yukarıda anlatılan sünneti gibi eda edilir. Cuma Namazından Sonra Öğle Namazı Nasıl Kılınır? Cuma günü kılınan Cuma namazı öğle namazı olarak bilinir. Bundan dolayı sünneti kılmak, hutbeyi dinlemek iki rekatlık cuma namazını kılmak yeterli olacaktır. Cuma Namazı İle İlgili Hadisler Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamasına göre, Cuma namazı, akıllı, buluğ çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim Müslüman erkeklere farz kılınmıştır. Kadınlar, hürriyeti kısıtlı olanlar, yolcular ve cemaate gelemeyecek kadar mazereti olanlar Cuma namazı kılmakla yükümlü değildirler. Zira Hz. Peygamber, köle, kadın, çocuk, hasta ve yolcu dışında Cuma namazının her Müslüman’a farz olduğunu belirtmiştir.