Cumanın değişmeyen galibi 'Kızılcık Şerbeti' SHOW TV'nin fenomen dizi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekrana gelen bölümüyle yine en çok izlenen yapım oldu

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı’nın paylaştığı fenomen dizi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekrana gelen bölümüyle yine en çok izlenen yapım oldu.

'Kızılcık Şerbeti', AB grubunda 10.42 izlenme oranı 28.83 izlenme payı, ABC1 20+’da 9.63 izlenme oranı 23.68 izlenme payı alarak ilk 100 program arasında birinci oldu.

'Kızılcık Şerbeti', Total grubunda ise 6.95 izlenme oranı ve 18.12 izlenme payı alarak büyük beğeni topladı.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE DAMGA VURDU Sosyal medyada her cuma çok konuşulan dizi, 'Kızılcık Şerbeti' etiketi ile yaklaşık 6 saat, Kıvılcım 4 saat, Nilay 3 saat, Alev karakteri ise 1 saat sosyal medya platformu X’in TT listesinde yer aldı. YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU? KIVILCIM VE ÖMER AYRILDI 'Kızılcık Şerbeti’nin dün akşam ekrana gelen bölümünde; Fatih’i yaşattığı aynı acıyla vurmak isteyen Doğa, onu aldattığını söylese de beklediği karşılığı alamadı. Doğa’ya inanmayan Fatih tek taş yüzüğü sevdiği kadına takmayı başardı. Doğa’yı yakın takibe alan Fatih, başarılı bir boşanma avukatıyla görüştüğünü de öğrendi.

REKLAM Ağır hastalığının en zor sürecine giren Ömer, Kıvılcım’a başka bir kadına aşık olduğunu söyleyerek ondan ayrıldı. İki ailenin sorguladığı bu ayrılığın inandırıcı olmasını isteyen Ömer, bir kız arkadaşıyla aile yemeğine katılarak akıllardaki sorulara son vermek istedi. Ömer’in amansız hastalığından habersiz olan Kıvılcım ise Ömer’e boşanma davası açtı.

Nilay, Alev’e Doğa üzerinden haber göndererek Abdullah’ın, Pembe’yle evliliklerinin 35. yılını kutlayacaklarını söyledi. Aldığı haberle sinirlenen Alev, Rüzgar’a evlilik teklifinde bulundu. Heyecan dolu bölümde Abdullah ve Pembe’nin de davetli olduğu nişan gecesi ekrana geldi.

Nişan kurdelesini kesmek zorunda kalan Abdullah’a, Alev’in “bir şey söyle” demesi ve Abdullah’ın Pembe’ye dönerek seslenmesi bölümün final sahnesine damga vurdu. İşte final sahnesine damga vuran o anlar; DOĞA EVLİLİK TEKLİFİNİ KABUL EDİYOR Ömer ve Kıvılcım’ın boşanma davasının ekrana geldiği yeni bölüm tanıtımında doğuma giren Nilay’a Doğa’nın destek olması dikkat çekti. Ünallar’ın bebek sevinci yaşayacağı yeni bölümde Doğa’nın Fatih’e “evlenelim” demesi büyük merak uyandırdı.

'Kızılcık Şerbeti’nin 39. Bölüm Tanıtımı; Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma günü saat 20.00’de SHOW TV’de ekrana geliyor. Yiğit Kirazcı 'Kızılcık Şerbeti'nde