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        Haberler Televizyon Cumanın değişmeyen galibi; 'Kızılcık Şerbeti'

        Cumanın değişmeyen galibi; 'Kızılcık Şerbeti'

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekrana gelen bölümüyle yine en çok izlenen yapım olmayı başardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2024 - 13:15 Güncelleme: 10.02.2024 - 13:15
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        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı’nın paylaştığı reyting rekortmeni dizi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam yayınlanan bölümüyle yine zirvedeki yerini aldı.

        'Kızılcık Şerbeti'; AB grubunda 11.31 izlenme oranı 29.80 izlenme payı, ABC1 20+’da 11.09 izlenme oranı ve 25.87 izlenme payı, Total grubunda ise 8.67 izlenme oranı 20.95 izlenme payı alarak ilk 100 program arasında tüm rakiplerini geride bırakarak birinci oldu.

        Sosyal medyada ise 'Kızılcık Şerbeti' etiketi ile 9 saat TT listesinde kalarak gündeme oturdu. Çok konuşulan dizi Doğa etiketi ile 5, Kıvılcım 4, Pembe 3 , Metehan 4, Umut 2 , Nilay ise 3 saat X’in TT listesinde yer alarak cuma gününe damga vurdu.

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        DOĞA VE FATİH BOŞANDI

        KIVILCIM VE ÖMER YENİDEN BİR ARADA

        Yayınlanan bölümde neler oldu?

        'Kızılcık Şerbeti’nin dün akşam ekrana gelen bölümünde; Doğa ile Fatih’in evliliğinde yolun sonuna gelindi. Fatih’ten anlaşmalı olarak boşanan Doğa bebeğiyle birlikte annesinin evine döndü. Heyecan dolu bölümde Alev, Pembe’ye Abdullah’tan ayrıldığını söyleyerek ondan özür diledi. Abdullah’ın da Pembe’den yaşattıkları için özür dilediği bölüm soluk soluğa izlendi.

        DNA testiyle küçük Abdullah’ın babası olduğunu öğrenen Mustafa, Nilay’a kendisini affettirmeye başarırken Umut’un tutuklu yargılanması Nursema’yı yıktı. Kıvılcım ve Ertuğrul’un dost kalmayı seçtiği bölümde Ertuğrul, Ömer’i ziyaret ederek barışmaları için önayak oldu. Uzun bir aradan sonra ilişkilerine en baştan başlamaya karar veren Ömer ve Kıvılcım’ın romantik anları izleyenleri adeta büyüledi.

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        Ömer ve Kıvılcım’ın romantik anları;

        Pembe, Fatih’in yaşadığı ayrılık acısına son vermek için kolları sıvadı. Bölümün final sahnesinde Pembe’nin Fatih’i, Görkem’le evlendirmek istemesi izleyenleri adeta şoke etti.

        İzleyicileri şoke eden o final sahnesi;

        GÖRKEM VE FATİH EVLENECEK Mİ?

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

        Fatih ve Görkem’in birbirinden etkilendiklerini dile getirdiği yeni bölüm tanıtımı bomba etkisi yarattı. Hapishaneden çıkan Umut ve Nursema arasında yeni bir kriz yaşanırken, Kıvılcım ve Ömer’in romantik anları dikkat çekti. Fatih’in Pembe’ye Görkem’i istemeye gidelim dediği tanıtımda haberi alan Doğa ve Ömer’in vereceği tepkiler büyük merakla bekleniyor.

        'Kızılcık Şerbeti’nin 51'inci bölüm tanıtımı;

        Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' her cuma saat 20.00'de SHOW TV’de ekrana geliyor.

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        #kızılcık şerbeti

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