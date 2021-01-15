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HaberlerSağlıkCumhurbaşkanı Erdoğan'a aşı yapan doktor merak konusu oldu! - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aşı yapan doktor merak konusu oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Ankara Şehir Hastanesi'nde Covid-19 aşısı yaptırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aşı yapan doktor merak konusu oldu. Erdoğan'a aşı yapan doktorun Ankara Şehir Hastanesi İdare ve Eğitim Sorumlusu İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İhsan Ateş olduğu öğrenildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aşı yapan doktor merak konusu oldu! - Haberler
İşte Erdoğan'a aşı yapan o doktor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara Şehir Hastanesi'nde Covid-19 aşısı yaptırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aşı yapan doktor merak konusu oldu.

Erdoğan'a aşı yapan doktorun Ankara Şehir Hastanesi İdare ve Eğitim Sorumlusu İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İhsan Ateş olduğu öğrenildi.

Doç. Dr. Ateş, pandemi sürecinde Covid-19'dan korunmaya dikkat çekmek için çeşitli açıklamalarda bulunmuştu. Doç. Dr. Ateş, son yapılan çalışmalara göre, Covid-19'un kapalı ortamda havada daha fazla kaldığına ve bulaştırıcılık yükünün daha fazla tespit edildiğine dikkati çekmişti.

DOÇ. DR. ATEŞ: AÇIK ORTAMDA DAHİ OLSA...

Doç. Dr. Ateş, "Temaslılarla ya da hastalarımızla konuştuğumuzda kapalı ortamlarda mesafeyi koruyacak şekilde maskeye dikkat ederek bulunulması ve kapalı ortamda bir kalabalığa girilmemesini öneriyoruz. Açık ortamda dahi olsa maske takılmış olsa dahi iki birey arasında mesafe korunmadığı zaman düşük miktarda da bulaşıcılık riski vardır. Onun için bizim üçlü dediğimiz maske her alanda mesafe ve her yerde temizlik kuralı geçerli. Kapalı ortamda bu risk daha fazla" açıklamasında bulunmuştu.

Doç. Dr. İhsan Ateş

"HER KLİNİKTE AYNI SOY İSİMDEN BİR İKİ KİŞİ BULABİLİYORSUNUZ"

Covid-19'un en fazla yayılım gösterdiği alanlara ilişkin de değerlendirmede bulunan Ateş, aile içindeki temasın koronavirüsün yayılımını artırdığına dikkat çekmişti ve şunları söylemişti: "Biz klinik ortamında gelen hastaların hikayelerini dinlediğimiz ya da takipli gelen hastalara bakıldığı zaman hastaların daha çok aile ortamında bulaş olduğu ortaya çıkıyor. Aile ortamında riskin daha fazla olduğunu görmeye başladık. Her kliniğe baktığınız zaman aynı soy isimden bir iki kişi bulabiliyorsunuz."

"ORTA YAŞTAN DAHA ÇOK KORKMAYA BAŞLADIM"

Covid-19'un görüldüğü yaş aralığına bakıldığında ileri yaş hastaların daha fazla olduğunu ancak orta yaş grubundaki hastalarda da hastalığın yıkıcı etkilerinin görülebildiğine dikkati çeken Doç. Dr. İhsan Ateş, "Orta yaş grubundaki hastalarımız da bu hastalıkla mücadele etmekte çok fazla sıkıntı çekiyor. Bu virüs vücuda alındıktan sonra konağın virüse karşı bir savaşı oluyor. Orta yaş grupta daha agresif bir yanıt oluşturabiliyor. Biz hastalarımızın çoğunu virüsten değil vücudun virüse gösterdiği aşırı tepkiden kaybediyoruz. Orta yaş gruptaki hastalarımız da büyük risk altındadır. Bize şu anda yaşlı bir hasta geldiği zaman o hastadan ziyade orta yaştan daha çok korkmaya başlıyorum. Çünkü aşırı inflamatuar yanıt oluştuğu zaman bu hastada klinik tablo daha çabuk bozulabiliyor. Sadece risk grubunda olan ileri yaştaki hastalar değil orta yaş hastalar ve çocuk hastaları da risk grubunda kabul etmek, sıkı tedbirler uygulamak gerekiyor.

Orta yaş grubunda bağışıklık sistemi daha iyi oluyor. O virüse karşı vücudun gösterdiği aşırı tepki ortaya çıkıyor. Ateş yanıtı daha yoğun oluyor, daha semptomatik oluyor. Vücudun virüse aşırı tepkisi oluyor ve tepkiyi kırmak istiyoruz. Virüsten ziyade belli bir süreden sonra aşırı tepki vücuda zarar vermeye başlıyor" demişti.

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