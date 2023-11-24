Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın bağlaması hediye edildi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını beyazperdeye taşıyan, 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!' filminin galasına katıldı. Filmin gösteriminin ardından Erdoğan'a, Yalçın Ailesi tarafından şehit Aybüke öğretmenin bağlaması hediye edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!' filminin galasına katıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017 yılında teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını beyazperdeye taşıyan, filmin galasına Erdoğan'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve aile üyeleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, filmi eşi Emine Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra, babası Sadık, kardeşi Aybars Yalçın ile birlikte izledi.

ERDOĞAN, ŞEHİT ÖĞRETMEN AYBÜKE YALÇIN'IN BAĞLAMASINI ÖPEREK ALDI Cumhurbaşkanı Erdoğan, filmin bitiminde sahneye eşi Emine Erdoğan ile birlikte çıktı. DHA'nın haberine göre; Erdoğan'a, şehit öğretmenin ailesi tarafından, Aybüke Yalçın'ın kullandığı bağlama hediye edildi. Erdoğan, Yalçın'ın babasından bağlamayı öperek aldı.

FİLM BUGÜN VİZYONA GİRECEK 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!' filmi 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde (bugün) sinemaseverlerle buluşacak. Aybüke öğretmen anıldı *Haberin tüm fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.