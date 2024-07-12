Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Amerika Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den ayrıldı | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den ayrıldı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için geldiği ABD'nin başkenti Washington'dan, özel uçak "TUR" ile ayrıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 05:31 Güncelleme: 12.07.2024 - 06:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den ayrıldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Andrews Askeri Hava Üssü'nden, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü ve diğer ilgililer uğurladı.

        AA'nın haberine göre; Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de Washington'dan ayrıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #NATO Zirvesi
        #ABD
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde açıklamalar
        Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nda 16 madde kabul edildi
        Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nda 16 madde kabul edildi
        Türkiye'de gıda güvenliği konferansı düzenlenecek
        Türkiye'de gıda güvenliği konferansı düzenlenecek
        Galatasaray yenilgiyle başladı
        Galatasaray yenilgiyle başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        FIFA'dan Tete ve Galatasaray kararı!
        FIFA'dan Tete ve Galatasaray kararı!
        Borsa 11 bini aştı
        Borsa 11 bini aştı
        'Bina değil puzzle yapmışlar'
        'Bina değil puzzle yapmışlar'
        Süper Kupa'nın tarihi ve yeri açıklandı!
        Süper Kupa'nın tarihi ve yeri açıklandı!
        Yunan botları 'Kızıl Elma'ya saldırdı
        Yunan botları 'Kızıl Elma'ya saldırdı
        İyiliğin bedelini canıyla ödedi
        İyiliğin bedelini canıyla ödedi
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Galatasaray'ın Rabiot ısrarı!
        Galatasaray'ın Rabiot ısrarı!
        El Nino bitti La Nina başlıyor: "Rekor sıcaklık lafını artık duymayacağız"
        El Nino bitti La Nina başlıyor: "Rekor sıcaklık lafını artık duymayacağız"
        Ne işe yaradığını tahmin bile edemezsiniz!
        Ne işe yaradığını tahmin bile edemezsiniz!
        Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
        Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        "Dezenflasyon dönemi başladı"
        "Dezenflasyon dönemi başladı"
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!