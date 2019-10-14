Barış Pınarı Harekatı ne zaman bitecek? sorusu vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu. Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nın 6. gününe gelindi. Harekatın biteceği tarihe yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ipuçları geldi. İşte Barış Pınarı Harekatı'na dair ayrıntılar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı İletişim Stratejisi Çalıştayı'nda Suriye'nin kuzeyinde yürütülen operasyona ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

BARIŞ PINARI HAREKATI NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan; öncelikle Resulayn ve Tel Abyad arasındaki 120 km2'lik alana yoğunlaştık. 480 km2'lik terör koridorunu ortadan bölmüş olacağız. Ardından Ayn El Arab ve Haseke tarafını kontrol altına alacağız. Yaklaşık 30-35 km'lik bir derinliğe ineceğiz. Bunları tamamladıktan sonra harekat neticesine ulaşmış olacak.

Yerleşim yerlerine 652 havan ve roket saldırısı olmuştur. Havan ve roketlerin yarısı Nusaybin ve Kızıltepe'de düşmüştür. Amaçları sivil kayıplar ortaya çıkmasını sağlamaktır. Gerekirse 100 tane sivilin arkasındaki tek bir teröristi tespit edip onu etkisiz hale getirecek tecrübeye sahibiz. Etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 490 oldu. Bunun 440'ı öldürülmüş olanlar, bunların 26'sı yaralı ve 254 tane teslim alınan var.