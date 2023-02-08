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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana’da depremzedelerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremden etkilenen Adana'da vatandaşlarla bir araya geldi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada “İnşallah 1 yıl içerisinde de bu konutları bitireceğiz inşallah. Bunun yanında tabii bu ara dönemde de depremzede kardeşlerimize 10'ar bin TL ilk etapta vereceğiz. Hayırlısı ile bu süreci atlatacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana’da depremzedelerle bir araya geldi
İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremden etkilenen Adana'da incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada depremzedelerle bir araya geldi.

Erdoğan, vatandaşlara yaptı konuşmasında “Allah sabırlar versin diyorum, ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza şifa diliyorum. Sizler inanmış insanlarsınız. Dualarımızı yapacağız. Biz de kul olarak, devlet olarak üzerimize düşen görev ne ise bunları yerine getireceğiz. İnşallah 1 yıl içerisinde de bu konutları bitireceğiz inşallah. Bunun yanında tabii bu ara dönemde de depremzede kardeşlerimize 10'ar bin TL ilk etapta vereceğiz. Hayırlısı ile bu süreci atlatacağız.” dedi.

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