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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'ya gidiyor: Rus lider Putin ile görüşecek | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'ya gidiyor: Rus lider Putin ile görüşecek

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ayki yoğun diplomasi trafiği başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gidecek. Erdoğan, Rus lider Putin ile bir araya gelecek, iki liderin önemli ve hassas konuları ele alacağı bildirildi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 07:26 Güncelleme: 03.07.2024 - 07:38
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği başlıyor
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temmuz ayındaki yoğun diplomasi trafiği bugün başlıyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ve yarın Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.

        Türkiye'nin 'diyalog ortağı' olduğu Uluslararası Teşkilatın Toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan da davetli. Erdoğan, zirve kapsamında, Türkiye’nin teşkilat üyeleri ile ilişkilerini ele alması, enerji ve ticaret başta olmak üzere ikili ilişkilerde istişare yürütmesi bekleniyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gideceği Kazakistan'ın başkenti Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Devlet Başkanları onuruna vereceği gayriresmi akşam yemeğine katılmasına bekleniyor.

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        ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

        Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, iki liderin Astana'daki ikili görüşmede tüm önemli ve hassas konuları ele alacağını bildirdi.

        Uşakov, Rus lider Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin şunları söyledi:

        "Türkiye'ye uzun zamandır ziyaret planlanıyor. İki liderin bu konuyu ele alacağını düşünüyorum. Ayrıca, Türkiye'nin konumu dikkate alındığında, özellikle bölgede çok önemli rol oynayan ülkelerin liderlerin görüş alışverişinde bulunacağı pek çok konu olduğunu düşünüyorum. Türk tarafıyla sürekli diyalog halindeyiz, sürekli telefon aracılığıyla temaslar var. Geçen günlerde Putin, Türkiye Dışişleri Bakanı'nı kabul etti. Görüşmede, tüm önemli ve hassas konular ele alınacak."

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Vladimir Putin
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