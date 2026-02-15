Canlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 15.02.2026 - 23:30 Güncelleme: 15.02.2026 - 23:30
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü
        İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre liderler, iki ülke arasındaki iş birliği imkânları ile ilişkilerin ortak çıkarlar ve halkların yararları doğrultusunda daha da güçlendirilmesine yönelik adımları ele aldı.

        Görüşmede özellikle kalkınma ortaklıkları başta olmak üzere çeşitli alanlarda kaydedilen ilerleme temelinde Birleşik Arap Emirlikleri-Türkiye ilişkilerinin derinleştirilmesine yönelik kararlılık teyit edildi.

        Liderler ayrıca, bölgesel ve uluslararası düzeyde karşılıklı ilgi alanına giren meseleleri, bölgede yaşanan son gelişmeleri ve bu gelişmelere yönelik yürütülen çalışmaları da ele aldı.

        İki lider, yapacakları görüşmenin ileri bir tarihe ertelendiğini ifade ederken, en kısa zamanda bir araya geleceklerini teyit ettiler.

