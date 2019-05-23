Cumhurbaşkanı Erdoğan Çalışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Küresel ekonomide en sert fırtınaların estiği dönemlerde dahi biz dimdik ayakta durmayı başardık. Bugün de maruz kaldığımız tüm ekonomik saldırılara rağmen hedeflerimize doğru yürümeye devam ediyoruz. Üretim, büyüme ve istihdam odaklı bir ekonomi programıyla ülkemizi dünyanın en büyük 10 devletinden biri haline getirmekte kararlıyız” dedi.



