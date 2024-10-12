Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'deki bir çorbacıda vatandaşlarla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'deki bir çorbacıda vatandaşlarla sohbet etti.
Gün içerisinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Vahdettin Köşküne geldiği sırada aracını durduran Erdoğan, vatandaşlarla sohbet edip, çocuklara oyuncak hediye etti.
Erdoğan, bir süre kaldığı Vahdettin Köşkünden ayrıldıktan sonra Çengelköy'deki bir çorbacıya gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada vatandaşlar ve esnafla sohbet etti.