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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'deki bir çorbacıda vatandaşlarla sohbet etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 21:04 Güncelleme: 12.10.2024 - 21:04
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'deki bir çorbacıda vatandaşlarla sohbet etti.

        Gün içerisinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Vahdettin Köşküne geldiği sırada aracını durduran Erdoğan, vatandaşlarla sohbet edip, çocuklara oyuncak hediye etti.

        Erdoğan, bir süre kaldığı Vahdettin Köşkünden ayrıldıktan sonra Çengelköy'deki bir çorbacıya gitti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada vatandaşlar ve esnafla sohbet etti.

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