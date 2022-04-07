Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmenlerle iftar yaptı. 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki iftar programında eğitimcilerle buluştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bu Ramazan ayı bu yıl gerçekten bir başka güzel, bir başka huzurlu. Hep birlikte milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Son iki yıldır koronavirüs salgını sebebiyle Ramazanlarımızı biraz buruk geçirdik. Birçok kardeşimizi Hak'ka uğurladık. Zorlu bir dönemi önemli ölçüde geride bıraktık. Salgın sürecinde öğretmen ve öğrencilerimiz de alışık olmadıkları günler yaşadılar.

2021-2022 eğitim öğretim yılının dörtte üçünü okullarımızı açık tutma başarısını göstererek hamdolsun tamamlamış bulunuyoruz. İnşallah son eğitim gününe kadar okullarımızın kapısını açık tutmayı sürdüreceğiz. 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' diyen medeniyetin mensupları olarak hocalarımızın, muallimlerimizin hakkını ödeyemeyeceğimizin farkındayız. Öğretmenlerimiz millet olarak geleceğimizi emanet ettiğimiz eli öpülesi insanlardır.

Manevi boyutu eksik kalkınma nasıl bizi felakete sürüklerse, manevi yönü ihmal edilmiş eğitim ve öğretim de toplumumuzu ifsad edecektir. Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte evlatlarımızın yabancı kültürlerinin daha çok etkisi altına girmiş olduğunu görüyoruz. Son günlerde şahit olduğumuz kimi müessif hadiseler millet olarak bu konuda daha fazla hassasiyet göstermemiz gerektiğini ortaya koyuyor. Aile ortamından başlayarak çocuklarımıza milli ve manevi değerlerimizin aşılamasının mücadelesini vermeliyiz.

Ülke olarak ancak siz değerli öğretmenlerimizin desteği sayesinde yanlışlarımızı ilga, doğrularımızı ihya, yenilikleri inşa edebiliriz. Sizlerin emeği ve fedakarlığıyla nesillerimizi günümüzün sıkıntılı, hastalıklı akımlarından koruyabiliriz. Evlatlarını sizlere emanet eden milletimizin vebali öğretmenlerimizin boynundadır. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında en kritik görevlerinden birini üstlenen öğretmenlerimize şahsım ve milletim adına saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Şehit düşen öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebedi aleme geçmiş tüm öğretmenlerimize rahmet diliyorum."

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