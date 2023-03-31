Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis'te açıklamalarda bulundu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diğerleri ne yaparsa yapsın, hangi sahte gündemlerin peşinde koşarsa koşsun biz her günümüzü deprem öncelikli meselelerle geçiriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesinde inşa edilecek köy evlerinin bir kısmını bayrama kadar yetiştirme durumumuz olabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi ve deprem bölgesindeki şehirleri kavga eden, birbirinin kuyusunu kazan, ruhsuz, ufuksuz, vizyonsuz kumar masasının kaprislerine terk edemeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehit savcımızı katleden zihniyetle, bu zihniyetin destekçileriyle, eli kanlı katilleri meşrulaştırmaya çalışan terör yandaşlarıyla mücadeleyi sürdüreceğiz.

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