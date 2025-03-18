Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle: "Bugün burada tevcih edeceğimiz madalyalar devletimizin sizlere olan minnet duygusunun sadece birer sembolüdür. Şehit yakınları ve gazilerimizin milletimizdeki kalbinde yerleri her türlü takdirin ve övgünün kat be kat üstündedir. Her şehidimiz Türkiye'nin yolunu aydınlatan birer meşaledir.

"MUAZZEZ HATIRALARI İSTİKBALİMİZİN GÜVENCESİ OLACAKTIR"

Allah yolunda ölümü göze alarak mücadele eden, bu uğurda bedel ödeyen gazilerimize aynı şekilde minnettarlığımızı ifade ediyorum Rabbimden uzun ve hayırlı ömürler niyaz ediyorum. Biz şehitlerimizin yaşadıklarına tüm kalbimizle inanıyor ve iman ediyoruz. Muazzez hatıraları bin yıldır olduğu gibi inşallah yarın da istiklal ve istikbalimizin güvencesi olacaktır. Bu topraklar üzerinde ayyıldızlı al bayrağımız gururla dalgalanıyorsa, ezanlarımız 5 vakit gökyüzüne yükseliyorsa, ülkemizde özgür ve onurluca yaşayabiliyorsak bunun arkasında şehitlerimizin fedakârlığı gazilerimizin de cesareti vardır.

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Millet olarak bin yıldır tarih sahnesinde varlığımızı şehitlerimizin sayesinde idame ettirebiliyoruz. Karşımıza kim çıkarsa çıksın vatanımızda başımız dik alnımız ak şekilde yaşamayı sürdüreceğiz. Şehit ve gazilerimizden aldığımız ilham, cesaret ve kararlılıkla vatanımıza canımız pahasına sahip çıkmaya devam edeceğiz.

"ÇANAKKALE'Yİ NE YAPTILARSA GEÇEMEDİLER"

Bugün aynı zamanda tarihimizin en parlak sayfalarından biri olan 18 Mart Çanakkale zaferimizin 110. yıldönümünü idrak ediyoruz. Çanakkale destanını kanlarıyla yazan kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle yâd ediyorum. Malazgirt, Niğbolu, Mohaç, Preveze, İstanbul'un fethi, Kut'ülamare, İstiklal Harbi ve Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar nice savaşlar verdik. Çanakkale savaşları milletimizin istiklal mücadelesinde topyekûn ifadesi bakımından farklı anlama sahiptir.

İtilaf kuvvetleri ellerini kollarını sallayarak Çanakkale'den geçebileceklerini zannediyorlardı. Churcill'in şöyle söylediği rivayet edilir; Türkler mi, bir elimizi arkamıza bağlar diğer elimizle ezer geçeriz onları! Büyük bir kibirle geldikleri Çanakkale'yi ne yaptılarsa geçemediler. Tarihin gördüğü en kalabalık haçlı kuvvetlerine rağmen başaramadılar. Yenilmez armada dedikleri savaş gemilerine rağmen başaramadılar. Milyonlarca mermi, uzun menzilli toplarına rağmen başaramadılar.