Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'’nde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazze'de zulmün ve soykırımın bir an önce son bulması için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye olarak kardeş Filistin halkına gereken her türlü desteği vereceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batılı güçlerin sessizliği karşısında şımardıkça şımaran, her gün daha da haydutlaşan İsrail yönetimi soykırım politikasına ramazanda da devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesini, milletimiz, alem-i islam ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu mubarek gecenin başta Gazze ve Filistin olmak üzere Suriye, Lübnan, Somali'de ve birçok yerde zulme kahramanca direnenlere, müslümanlar arasında daha fazla vahdete vesile olmasını temenni ediyorum.

Kur’an-ı Kerim’in nazil olduğu, yerin ve göğün esenlikle dolduğu, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’nin milletimiz, âlem-i İslam ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.



Gecemiz mübarek olsun. pic.twitter.com/bVBmQZN7yS — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 26, 2025

"FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Gazze'nin ayakta kalan son binaları da yok ediliyor. Her gün daha da haydutlaşan İsrail yönetimi soykırım politikasına Ramazan'da da devam ediyor. İsrail insanlık dışı son saldırılarında maalesef çoğu çocuk ve kadın 700'ün üzerinde kardeşimiz şehit oldu. Tüm şehitlere yüce Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Şunu herkes bilsin ki sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

REKLAM "GAZZE'DE SOYKIRIMIN SON BULMASI İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ" İnsani yardımlarımızla yanlarında olacağız, diplomatik temaslarımızda yanlarında olacağız. Barışı ve adaleti savunan ilkeli politikalarımızla yanlarında olacağız. Türkiye olarak gereken her türlü desteği vereceğiz. Gazze'de zulmün ve soykırımın bir an önce son bulması için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Gelecekte adaletin tesisinde katkı yapacak yayınlara imza atan TRT mensuplarını bir kez daha tebrik ediyorum. "110 YARIŞMACIMIZIN TAMAMINA TEBRİK VE TAKDİRLERİMİ İLETİYORUM" Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında emeği geçen Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve TRT ailesine yürekten teşekkür ediyorum. 28 Şubat'ta başlayan yarışmamızın ödüllerini inşallah takdim edeceğiz. Dereceye giden hafızlarımızı, genç kardeşlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. 110 yarışmacının tamamına aynı şekilde tebrik ve takdirlerimi iletiyorum. "RABBİM BU YÜKSELİŞİ, BU MERTEBEYİ BİZLERE DE NASİP EYLESİN" Artık bir ekran klasiğine dönüşen bu güzide yarışma hem ülkemizde hem de yurt dışında üyük bir ilgi ve teveccühle takdir ediliyor. Alemlere rahmet, beşeriyete hidayet eden fahri kainat efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle emretmektedir "Her zaman Kur'an okuyan kişiye şöyle denecektir, oku ve yüksel, okuduğun nispette cennet basamaklarından yukarı çık. Dünyada ağır ağır okuduğun gibi şimdi de ağır oku. Şüphesiz senin cennette ulaşacağın yer okuduğun ayetin son noktasıdır. Ne kadar okursan o kadar yükselirsin" Rabbinm bu ahengi, bu yükselişi, bu mertebeyi inşallah hepimize nasip eylesin. Mevla Kur'an ve sünnetin izinden bir an olsun ayrılmamaya daima sırat-ı müstakim üzeri olmaya bizleri müyesser kılsın.

"285 MİLYONU AŞKIN İNSAN AKUT GIDA KRİZİYLE KARŞI KARŞIYA" Dünyada ve bölgemizde meydana gelen hadiselerin etkilerini daha fazla hissediyoruz. Şiddet ve rekabetin dozu da günden güne artıyor. Barışı, huzuru, güvenliği tesis etmek üzere ihdas edilen uluslararası kuru ve kuruluşlar görevlerini yerine getiremediği gibi insani trajedilerin daha da derinleşmesine sebebiyet veriyor. Filistin'de 1,5 yıldır devam eden işgal ve soykırımın önüne bir türlü geçilemedi. Afrika'da açlık, susuzluk, yolsuzluk onlarca yıldır devam ediyor. 285 milyonu aşkın insan akut gıda kriziyle karşı karşıya. Açlığı ölümcül düzeyde yaşayan dünya genelinde 36 milyon üzerinde insan var. Sistematik baskılara, asimilasyon politikalara maruz kalan milyonlarca insan var. Coğrafyamızda istikrarsızlık, kaos ve kardeş kavgası görüyoruz. "BİZİ İÇERİDEN ZAYIFLATAN BU KÖTÜ GİDİŞE DUR DEMEK ZORUNDAYIZ" Bu olumsuz tablonun ortaya çıkmasında küresel sistemin efendileri kadar İslam dünyasındaki ataletin ve dağınıklığın da payı var. Kendi iç meselelerimizle uğraşmaktan maalesef dış dünyaya, dışarıdaki fırsatlara yeterince odaklanamıyoruz. Kimi zaman mezhep, köken, kabile taassubu, müslümanları içten içe adeta çökertiyor. Dünyanın en genç nüfus yapısına sahip olmamıza rağmen geleceğimiz olan evlatlarımızı kardeş kavgasına kurban veriyoruz. Emperyalistlerin ördüğü fitne ve nifak duvarlarını bir türlü yıkamıyoruz. 14 asırdır her gün 5 defa aynı kıbleye döndüğümüz halde inancımızın bize emrettiği şekilde bir duvarın tuğlaları gibi kenetlenemiyoruz. İslam'ın evrensel kardeşlik mesajlarına teslim olamadığımız, hayatımıza tatbik edemediğimiz için ne yazık ki emperyalist güçlerin operasyonlarına açık hale geliyoruz. Gelinen noktada şu gerçeği kabul etmemiz şarttır; bizi içeriden zayıflatan bu kötü gidişe artık bir dur demek zorundayız.

"DAHA ADİL BİR DÜNYANIN MÜMKÜN KILINACAĞINA İNANIYORUM" Türk, Kürt, Arap, Farisi, Asyalı, Afrikalı, siyah, beyaz demeden İslâm alemi olarak hep beraber vahdeti kuşanmak, kardeşliğimize sımsıkı sarılmak mecburiyetindeyiz. Yaralarımızı sarmak, güçsüzlerin sıkıntılarına son vermek istiyorsak aramızdaki birlik ve beraberliği güçlendirmemiz gerekiyor. Bunun için Kur'an ve sünnetin ışığında yeni bir sayfa açmamız, aramızdaki anlaşmazlıkları bir an önce çözüme ulaştırmamız icap ediyor. Yakın bir tarihe kadar dünyaya nizam veren geçmişimize baksak, ecdadın izinden gitsek inanın bu bile bizim için çok önemli başlangıç olacaktır. Kur'an yolunu takip eden sünnet ve siretie bir zırh gibi giyinen siz kıymetli gençlerimizle daha adil bir dünyayı mümkün kılacağına yürekten inanıyorum. Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi: Mehmed'im, sevinin, başlar yüksekte! Ölsek de sevinin, eve dönsek de! Sanma bu tekerlek kalır tümsekte! Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir! Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir!