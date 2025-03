Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar: Filistin'e gereken her türlü desteği vereceğiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni''nde konuştu. "Batılı güçlerin sessizliği karşısında şımardıkça şımaran, her gün daha da haydutlaşan İsrail yönetimi soykırım politikasına ramazanda da devam ediyor" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'de zulmün ve soykırımın bir an önce son bulması için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye olarak kardeş Filistin halkına gereken her türlü desteği vereceğiz" dedi

Habertürk Giriş: 26.03.2025 - 22:56 Güncelleme: 26.03.2025 - 23:32 facebook

