Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yüzyılını birlikte inşa edeceğiz, her an müjdeler alabilirsiniz! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı"na katıldı. Anneler Günü'nü kutlayan Erdoğan, "40 yıldır annelerin yüreklerine kor ateş düşüren terör belasından ülkemizi kurtarmakta kararlıyız. Sağlam adımlarla yürüyoruz. İstihbarat ve diğer yetkililer üzerine düşen sorumlulukları yerine getiriyor. Biz de bir boşluk bırakmadan çalışmaları takip ediyoruz. Annelerin dualarıyla terörsüz Türkiye menziline varacağımızı umut ediyoruz. Bölgemizi kaos ve gözyaşına boğanların oyununa gelmeyeceğiz. Bölmeye çalışanlara cevabımızı birbirimize sarılarak vereceğiz. Kardeşlik hukukunu daha da güçlendirip, Türkiye yüzyılını birlikte inşa edeceğiz. Her an müjdeler alabilirsiniz, alacaksınız" dedi

Habertürk Giriş: 10.05.2025 - 15:47 Güncelleme: 10.05.2025 - 16:04

