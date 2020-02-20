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HaberlerGündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'daki saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın Hanau kentindeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi

Recep Tayyip Erdoğan
AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Hanau kentindeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Erdoğan, saldırıya ilişkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya’nın Hanau kentinde gerçekleşen menfur saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

IRKÇI TERÖR SALDIRISINDA 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Almanya'nın Hanau kentinde gece saatlerinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren ırkçı terörist 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Tobias R'nin avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.

 

 

 

 

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