Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esenyurt'ta açıklamalar

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları...
Bize güvenen, bize inanan, destek veren her bir Esenyurtlu kardeşime teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da sizin, İstanbul, ülkemizin, milletimizin refahı için çalışmaya devam edeceğiz. 17 senedir Türkiye'ye azimle hizmet götürüyoruz. 25 yıldır İstanbul'a onurla, gururla hizmet ediyoruz. 40 yıldır milletimize hizmetkâr olmanın gururunu yaşıyoruz.
BİNALİ YILDIRIM BEY KARDEŞİMİZİ BÜTÜN TÜRKİYE TANIYOR
Siz yetki verdiğiniz, Rabbimde ömür verdiği sürece inşallah bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Esenyurt'un bir kez daha desteğini bekliyoruz. 31 Mart'tan sizlerden tekrar durmak yok devam inşallah demenizi bekliyorum. Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlık ve Meclis Başkanlıkları görevlerinde bulunmuş Binali Yıldırım kardeşimizi Büyükşehir Belediye başkanlığı için aday gösterdik. Binali Yıldırım kardeşimizi sadece Esenyurt, İstanbul tanımıyor, bütün Türkiye tanıyor.
ESENYURT'TA AZMİ EKİNCİ KARDEŞİM GÖREVİ EN İYİ YAPACAK
Elde ettiği birikim ve tecrübeyi Binali Bey inşallah 31 Mart'tan itibaren İstanbul'a taşıyacak. Kendisi inşallah projeleriyle İstanbul'u daha çok güzelleştirecek ve daha çok kalkındıracak. Esenyurt'ta da yine tecrübeli, gayretli kardeşimizi aday olarak Esenyurt'a görevlendirdik. Azmi Ekinci kardeşimizi bu görevi en iyi şekilde ylerine getireceğine inanıyorum.
BİZİM ESERLERİMİZİN OLMADIĞI İL VE İLÇE YOKTUR
31 Mart seçimleri Esenyurt için barışa, huzura vesile olsun. Biz milletimize olan sevgimizi sadece lafta bırakmıyoruz, aynı zamanda yatırım, eser, hizmetlerimizle de ispat ediyoruz. Hiçbir ilçemiz geri kalmasın, hiçbir vatandaşımız kendini dışlanmış, ötelenmiş hissetmesin diye gece gündüz gayret ediyoruz. Eserimizin olmadığı ilçe yok. Her bir mahalle, köyümüzde yaptığımız hizmetler var. Türkiye'nin 922 ilçesinde eserimiz var. Türkiye'nin kalbi, umudu, adeta nüvesi olan İstanbulumuza çok büyük yatırımlar yaptı. CHP'li beceriksiz, kifayetsiz, vizyonsuz başkanlarının elinde her gün geriye giden şehri nihayetinde başarılarla biz buluşturduk.
İNSANLARIMIZ SAĞLIKLI GİDER MİKROP KAPIP GELİRLERDİ
Bugün Kasımpaşa'da Çevre Şehircilik olarak 50 bin konutun planlamasını yaptık, açıklamasını yaptık, kura çekimini de kısa sürede yapacağız. Yolsuzluk, yoksulluk, yasaklarla boğuşan İstanbul'dan biz kurtardık. Eğitimde evlatlarımız bizim gibi 60-70 kişilik sınıflara mahkum olmasın diye şehrimize yeni derslik kazandırdık. İlçelerimizin her birini akıllı tahta, bilgisayar, kütüphane, her türlü teknolojik altyapının olduğu okullarla, meslek liseleriyle donattık. Sağlıkta İstanbul'un hali tam anlamıyla perişandı. İnsanımız sağlıklı gittikleri hastanelerden mikrop, hastalık kapmış olarak geri dönerlerdi.
BİZ VATANDAŞIMIZI ARACILARA, TEFECİLERE SÖMÜRTMEYECEĞİZ
Bay Kemal bizimki senin gibi hastanelerdeki o dertlilerin kuyruğu değil, yokluk kuyruğu değil, bizimki varlık kuyruğu varlık. Ve benim vatandaşıma biz ucuza nasıl ürün veririz, bunun adımını attık. Yarı yarıya fiyatlar düştü mü? Düştü. Şimdi 31 Mart'a kadar bu iş düzene girdi, girdi. Girmedi yeni planlarımız var. Benim vatandaşım artık mahallesine kadar ulaşacak bu gıda ürünlerini temin edecek. Gerekirse daha da fazla bu yelpazeyi genişleteceğiz. Ya yola gelecekler, ya yola gelecekler. Biz vatandaşımızı aracılara, tefecilere, fırsatçılara sömürtmeyeceğiz.
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