Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları...
Sancaktepe neydi bugün ne oldu? Bütün bunlar kararlılığın neticesidir. Yola çıkarken eğitim, adalet ile yürüyeceğiz dedik. Bugünlere geldik. Karşımda burada yaptığımız okulları, kültür merkezlerini görüyorum. Geçenlerde CHP'nin bir adayı var ya, çıkmış diyor ki, AK Partili belediyelerde kültür merkezi yok, kreş yok. İstanbul'da bir aday tanıtımı yapmak istediniz. Nerede yaptınız. Haliç Kongre Merkezi'nde yaptınız. Demek ki siz de yok. Niye Haliç de yaptınız? Orası pırıl pırıl. Uluslararası hizmet veriyor. Bütün bu adımların yanında karşımda Recep Tayyip Erdoğan kongre merkezi var. Bay Kemal bunları bilmez. Onun gönderdiği belediye başkan adayları hiç bilmez.
"ÇÖP, ÇAMUR, ÇUKUR, ÇARPIK YAPILAŞMA: 4Ç"
Biz ne dediysek onu yaptık. CHP'nin böyle bir derdi yok. CHP demek, çöp, çukur, çamur demektir. Şimdi buna İzmir adayımız güzel bir şey daha eklemiş 'çarpık yapılaşma' yani 'dört Ç'... Çukurları, çöp deryalarını, çamuru yok ettik mi? Su yoktu. Suyu getirdik mi? Şu anda bulunduğumuz noktaya 180 km'den su getirdik, Melen'den... 1994'te İstabul'da sadece 50 bin eve doğalgaz gidiyordu. 6 milyon 500 milyon eve doğalgaz gidiyor İstanbul'a...
Kağıthane'ye İstanbul'dan aday olduğu zaman 'kağıttepe' diyen insan... Tanımaz, bilmez İstanbul'u... Benim adayım bu belediyede bir yıl belediye başkan yardımcılığı yaptı. İşte kadıneli diyoruz, Sancaktepe'den Şeyma kardeşimizi aday gösteriyoruz.
3 BİN YATAKLI ŞEHİR HASTANESİ YAPIYORUZ
İsmail Erdem kardeşimizle beraber burada çok hizmetler yaptık. Buraya 400 yataklı devlet hastanesi yaptık. Bunu yeterli bulmadık. Anadolu yakasının en büyük şehir hastanesini burada kuruyoruz. 3 bin yataklı şehir hastanesini buraya Sancaktepe'ye kuruyoruz. Bütün Anadolu yakası sağlıkta hizmeti buradan alacak. Şu anda ihale hazırlıklarını yapıyoruz. Bunlar Bay Kemal'ın SSK genel müdürü olduğu dönemdeki hastaneler değil. Onun yalancılığı yargıyla müseceldir.
Biz size efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Buna devam edeceğiz. Bir diğeri de Avrupa yakasında Başakşehir'de inşaatı devam ediyor. İstanbulumuzu güçlendiriyoruz, güçlendireceğiz. Biz bunların zamanında ilacımızı alabiliyor muyduk hastanelerden... Buraya AK Parti'yle geldik.
NE OLUR BİZE YARDIMCI OLUN
İlçemizde vatandaşlarımızın tabu sorunu var. Bunu yüzde 95 oranında çözdük. Toplam 3 bin 163 parselde 5744 Sancaktepelinin sorunun çözdük. Kartal'da yaşadığımızı yaşamamak için tedbirimizi almamız lazım. Ne olur bize yardımcı olun? Kiranızı veriyoruz, vereceğiz. Yeter ki bu evler boşalsın. Biz de oraları yıkalım ve gönüllük esasına dayalı olarak yeni konutlarımızı yapıp halkımızı taşıyalım. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptı mı? Var mıydı böyle bir şey? CHP köprüye de karşı çıktılar. Birinci, ikinci köprüye de karşı çıktılar. Marmaray'a da karşı çıktılar.
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