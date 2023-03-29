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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin açıklama

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin, "Beklediğimiz bazı şeyler var, yerine gelmeden olmaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin açıklama
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin, "Beklediğimiz bazı şeyler var, yerine gelmeden olmaz" dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından politikalarını değiştiren ve NATO'ya katılmak için başvuruda bulunan İsveç'in onay süreci devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Finlandiya'nın NATO'ya katılımının TBMM Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beklediğimiz bazı şeyler var, yerine gelmeden olmaz" dedi.

İSVEÇ NATO YASA TASARISINI ONAYLADI

Diğer yandan İsveç parlamentosu, ülkenin NATO'nun üyesi olmasına izin veren yasa tasarısını 23 Mart'ta kabul etmişti.

Parlamentoda yapılan oylamada NATO üyeliği 37'ye karşı 269 oyla onaylandı.

İsveç'in NATO üyesi olabilmesi için Türkiye ve Macaristan'ın onayını alması gerekiyor. Halihazırda 28 NATO ülkesi, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini kabul etti.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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