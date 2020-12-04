Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kovid aşısı yaptırırım 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

Kılıçdaroğlu hakkında açılan dava: Şu anda Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan bir kişi olarak, her şeyden önce eleştiri değil, hakaret seviyesine çıkan ifadeleriyle hukuk içerisinde bu kişiye gerekli hesap sorulmalıdır. Avukatlarım da şu anda hukuk dairesinde gereken neyse bunun hesabını, bu şahsa soruyorlar. Olay budur. Çünkü edep denilen bir şey var, haddini bilmesi lazım. Bu ülkede Cumhurbaşkanı'na Cumhurbaşkanlığı makamıyla nasıl konuşulur, nasıl mesajlar verilmesi lazım öğrenmesi lazım.

CHP'de kadın istismarı iddiaları: Başından beri her zaman temiz belediyecilik, ahlaki belediyecilik gibi şeyleri konuşan bu zat tabanına, seçtiği elemanlara sahip olamadığının göstergesidir. İstanbul İl Başkanlığı'nı yürüten bayan çok ciddi bir cezai durumla karşı karşıyadır. CHP'nin bir defa şirazesi kaybolmuştur, çıkmıştır. CHP istikametini kaybetmiştir. Bu istikameti toparlaması da artık çok zordur. Terör örgütleriyle kol kola yürüyen bir CHP ile tanıştık. Millet İttifakı adı altında ne bulursa yanına alıp bir şeyler oluşturmaya gayret eden CHP, bundan sonraki süreçte de kendisini toparlayamayacaktır.

BioNTech aşısı ve Çin aşısı: Çeşitlilik var. Uğur Bey ile görüştük. Olay sadece Çin değil, Rusya ile de görüşmeler var. Benim de aşı olma konusunda sıkıntı söz konusu değil. Sağlığın söz konusu olduğu yerde bizler de ne gerekiyorsa yapmak durumundayız. Sağlık için gerekeni yapar, örnek olurum.

Fransa Senatosu'nun kararı: Minsk Grubu bir arabulucu gruptur. Arabulucu bir grubun bağlayıcılığı olmayan bir yola tevessül etmesi manidardır. Fransa'nın arabulucu hüviyeti kaybolmuştur. Macron Fransa'nın başına beladır. Macron ile Fransa çok tehlikeli bir dönem yaşıyor. Dileğim odur ki Fransa Macron'dan kurtulsun, aksi takdirde sarı yeleklilerden kurtulamayacak. Yoksa bu da kırmızı yeleklilere dönüşebilir. Şu anda Aliyev'in Fransızların bir tavsiyesi oldu, Ermenileri bu kadar seviyorlarsa Marsilya'yı versinler. Ben de aynı tavsiyede bulunuyorum, olay bu kadar basit. Karabağ Azerbaycanlı kardeşlerimizin topraklarıdır. 28 yıldır buralar işgal altında.