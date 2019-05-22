Eğitimde reform iradesini kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Erdoğan, "Hükümet olarak sürekli kendimizi tartıyor, muhasebemizi yapıyor, tespit ettiğimiz sıkıntıları gidermeye çalışıyoruz. Bunun adı, birilerinin iddia ettiği gibi eğitimi yap-boz tahtasına dönüştürmek değildir, reform iradesini kararlılıkla sürdürmektir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Eğitim gibi 82 milyonu ilgilendiren bir konuda meseleyi ideolojik zemine çekmek, yapıcı davranmak yerine yıkıcı olmak kimseye yarar sağlamaz."

"BÜYÜK HAMLELER İÇİN ELVERİŞLİ ZEMİNE SAHİBİZ"

Eğitimde büyük hamleler için elverişli zemine sahip olunduğunu söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Özellikle (eğitim) müfredata dair kapsamlı ve iyi hazırlanmış projeleri devreye alabiliriz."

"EĞİTİMİN FARKLI YÖNLERE ÇEKİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Eğitimin farklı yönlere çekilmesine izin vermeyeceklerini belirten Erdoğan, şunları aktardı:

"Eğitimi siyasi hesaplaşma aracı haline dönüştürmek, açık söylüyorum en büyük zararı eğitimcilerimize ve evlatlarımıza verecektir. Eğitimin reformunun sayısı az ama sesi çok çıkan çevrelerce sabote edilmesine, farklı yönlere çekilmesine izin vermeyeceğiz."

Yalan yanlış bilgilerle milletin aklını bulandırmaya hiç kimsenin hakkı olmadığının altını çizen Erdoğan, "Ülkemizde ileriye doğru atılan her adımı baltalamaya çalışan ideolojik saplantılarının esiri bir yıkım ekibi bulunuyor." dedi.

Erdoğan, liselerde yeni eğitim modeline ilişkin de "Bu paket öğrencilerimizin kişisel kabiliyetlerinin geliştirilmesinden, öğretmenlerimizin verimli ders işlemesine kadar pek çok önemli değişikliği içeriyor." diye konuştu.