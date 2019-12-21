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Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri töreninde konuştu.

Erdoğan şunları söyledi:

Takdim ettiğimiz bu mükafatların ilim ve kültür hayatımız açısından artık bir klasiğe dönüştüğünü görüyoruz.2019 Şiir Ödülünü İbrahim Tenekeci'ye takdim ettik. İbrahim Tenekeci modernleşmenin yol açtığı çelişkilere dikkat çeken şiirlere imza atıyor.Necip Fazıl Saygı Ödülünün bu yıl Prof. Uğur Derman hocamıza tevcih edilmesini son derece anlamlı son derece yerinde buluyorum.Osmanlı Devleti din, dil, etnik yapı ve kültür bakımından farklı özellikler taşıyan bir coğrafyada 600 yıl barış ve huzur dönemini yaşattı.Üstadın hakkında eserler verdiği bu uğurda bedeller ödediği yakın tarihimize dair hadiselerin hâlen yeterince aydınlığa kavuşturulamadığını görüyoruz. Tarihimiz doğrusuyla yanlışıyla, eksiğiyle fazlasıyla, sevinciyle üzüntüsüyle bizim tarihimizdir.Geçmişimizle yüzleşmek bizi küçültmez tam tersine büyütür.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"CHP'NİN BU KONUDA HANGİ TAVIRDA OLDUĞUNU BİLMEK İSTİYORUZ"

Tek Parti CHP'sine ait dönemde objektif şekilde tüm boyutlarıyla araştırılması gereken karanlık noktalar bulunuyor. Bunu öncelikle yapması gereken ana muhalefet partisi CHP'nin bizatihi kendisidir. Yakın tarihle ilgili en fazla konuşması gereken CHP bu konular gelince derin bir sessizliğe bürünüyor. CHP'nin bu millete kapsamlı, derin bir özeleştiri vermesi zaruridir. İskilip Atıf Hoca'dan Dersim'e pek çok hadisede CHP kendisiyle yüzleşme cesareti gösterememiştir. Dersimli olan zat da bunu yapamamıştır. Bu partinin başındaki zat Dersim'li olmaktan gurur duyduğunu söylüyor ama bizim Dersim'le ilgili gösterdiğimiz tavrın onda birini göstermiyor. Biz CHP'nin Dersim'le ilgili hangi tavırda olduğunu, ne düşündüğünü bilmiyoruz.

"ÜSTAD NECİP FAZIL'IN BEDEL ÖDEDİĞİ EMANETE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Türkiye'nin geleceği için milletimizin kalbinde kabul bağlayan yaralayan tekrar tekrar kabuk bağlamaması için bu tavrı gerekli görüyoruz. Şimdiye kadar toplumsal kucaklaşmayı perçinleştirici birçok konuya imza atan bir parti olarak bu konunun da takipçisi olacağız. Sadece ülkemizin sancılı bir dönemde ayna tutmakla kalmayacak aynı zamanda üstad Necip Fazıl'ın uğrunda bedel ödediği emanete de sahip çıkacağız. Rabbim yâr ve yardımcınız olsun diyorum. Bu yıl ödül alan ilim, sanat erbabımızı tebrik ediyorum.