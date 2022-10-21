Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen 'Blokzincir İstanbul' zirvesinde konuştu.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:
-Teknoloji değişim hızının arttığı bir alandır. Bizim de bu hıza uyum sağlamamız şart.
-İnternette fiber altyapı konusunda biraz yavaş gidiyoruz, onu da hızlandırmamız gerektiğinin farkındayız.
-Ülkemizin son 20 yılda araştırma geliştirme konusunda kat ettiği yol çok önemlidir.
-Blokzincir teknolojisinin kamuoyunda popüler olmasının nedeni kripto paraların
-Dijital varlıklar teknolojinin yakıtı, blokzincir ise teknolojinin vasıtasıdır.
-Dijital varlık deposuna yakıt koyan olmaktan ziyade, bizzat bu aracı kullanan ülke olmak istiyoruz.
-Başkalarının açtığı sanal evrenlerde yer almaya çalışmak yerine bizatihi kendi evrenimizi kurmak peşindeyiz.
-Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünde banttan indirme törenini yapacağımız Togg otomobilimiz de ülkemizin teknolojide geldiği seviyenin sembollerindendir.
Devamı geliyor...
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