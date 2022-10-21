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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Blokzincir İstanbul zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Başkalarının açtığı sanal dünyalarda yer almaya çalışmak yerine kendi evrenimizi kurmak peşindeyiz" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen 'Blokzincir İstanbul' zirvesinde konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

-Teknoloji değişim hızının arttığı bir alandır. Bizim de bu hıza uyum sağlamamız şart.

-İnternette fiber altyapı konusunda biraz yavaş gidiyoruz, onu da hızlandırmamız gerektiğinin farkındayız.

-Ülkemizin son 20 yılda araştırma geliştirme konusunda kat ettiği yol çok önemlidir.

-Blokzincir teknolojisinin kamuoyunda popüler olmasının nedeni kripto paraların

-Dijital varlıklar teknolojinin yakıtı, blokzincir ise teknolojinin vasıtasıdır.

-Dijital varlık deposuna yakıt koyan olmaktan ziyade, bizzat bu aracı kullanan ülke olmak istiyoruz.

-Başkalarının açtığı sanal evrenlerde yer almaya çalışmak yerine bizatihi kendi evrenimizi kurmak peşindeyiz.

-Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünde banttan indirme törenini yapacağımız Togg otomobilimiz de ülkemizin teknolojide geldiği seviyenin sembollerindendir.

Devamı geliyor...

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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